Країни ЄС домовились шукати нове фінансування для Радіо Свобода

Євросоюз прагне врятувати незалежне мовлення

Сьогодні, 18 березня, десять країн Європейського союзу підписали спільну заяву щодо готовності шукати альтернативні джерела фінансування для Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію брюсельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

Документ підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Словенія та Швеція.

У заяві підписанти зазначили, що Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода відіграло «життєво важливу роль у наданні незалежної, неупередженої та заснованої на фактах інформації громадянам, особливо в регіонах, де свобода преси знаходиться під загрозою».

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення медіаорганізації «Голос Америки». Йшлося також і про припинення державного фінансування програм Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Наступного дня, 15 березня, Агентство США з глобальних медіа повідомило про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансувала діяльність Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в усьому світі.

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус назвав такий крок американської влади «величезним подарунком ворогам Америки».