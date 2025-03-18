Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни ЄС домовились шукати нове фінансування для Радіо Свобода

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Країни ЄС домовились шукати нове фінансування для Радіо Свобода
Десять країн погодилися шукати альтернативу для фінансування Радіо Вільна Європа
фото: Радіо Свобода

Євросоюз прагне врятувати незалежне мовлення

Сьогодні, 18 березня, десять країн Європейського союзу підписали спільну заяву щодо готовності шукати альтернативні джерела фінансування для Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію брюсельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

Документ підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Словенія та Швеція.

У заяві підписанти зазначили, що Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода відіграло «життєво важливу роль у наданні незалежної, неупередженої та заснованої на фактах інформації громадянам, особливо в регіонах, де свобода преси знаходиться під загрозою».

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення медіаорганізації «Голос Америки». Йшлося також і про припинення державного фінансування програм Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Наступного дня, 15 березня, Агентство США з глобальних медіа повідомило про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансувала діяльність Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в усьому світі.

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус назвав такий крок американської влади «величезним подарунком ворогам Америки».

Читайте також:

Теги: Європейський союз радіо фінансування ЗМІ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Міністерстві енергетики неодноразово зазначали, що початок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки вже є перемогою
«Зелені» аукціони в Україні у 2025-му році: як пройшов перший та чого чекати від наступних Дайджест
Сьогодні, 11:40
Португалія обмірковує варіант щодо літаків європейського виробництва
Португалія скасувала покупку американських літаків, бо не довіряє Трампу – ЗМІ
14 березня, 09:20
Єврокомісія запускає низку контрзаходів для захисту європейців
Євросоюз ухвалив контрзаходи проти нових тарифів США
12 березня, 09:52
«Небесний щит» для України: реальний захист чи символічний жест?
«Небесний щит» для України: реальний захист чи символічний жест?
10 березня, 11:05
У порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3, що була оприлюднена торік, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%
Втрати збільшуються щороку. Названо суму для повоєнного відновлення системи охорони здоровʼя
28 лютого, 16:53
Reuters зазначає, що за останні 14 років Орбан трансформував медіаландшафт Угорщини
Орбан готує закон, який передбачає репресії проти медіа через іноземне фінансування
25 лютого, 15:34
Фігура Володимира Путіна в наручниках у Вільнюсі
У Вільнюсі встановили незвичну фігуру Путіна
23 лютого, 15:47
Генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
22 лютого, 20:47
Нова Америка не хоче бути глобальним поліцейським і слідкувати за порядком у світі
Старому світовому порядку прийшов кінець. Якою буде нова реальність?
20 лютого, 15:20

Політика

Країни ЄС домовились шукати нове фінансування для Радіо Свобода
Країни ЄС домовились шукати нове фінансування для Радіо Свобода
Путін під час розмови з Трампом анонсував великий обмін полоненими
Путін під час розмови з Трампом анонсував великий обмін полоненими
Путін підтримав ідею Трампа зупинити удари по українській енергетиці
Путін підтримав ідею Трампа зупинити удари по українській енергетиці
Німецький Бундестаг підтримав законопроєкт щодо суттєвого зміцнення оборони
Німецький Бундестаг підтримав законопроєкт щодо суттєвого зміцнення оборони
Трамп і Путін завершили телефонну розмову
Трамп і Путін завершили телефонну розмову
Трамп закликав нелегальних мігрантів «самодепортуватись»
Трамп закликав нелегальних мігрантів «самодепортуватись»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
51K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
21K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
18K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає
15K
Найменшому завербованому ФСБ – 12 років. Зверніть увагу на своїх дітей!

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua