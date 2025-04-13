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Нові мита Трампа на авто вдарять по покупцях та виробниках – NBC News

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Нові мита Трампа на авто вдарять по покупцях та виробниках – NBC News
Підвищення цін на нові авто може скласти в середньому від $2 до 4 тис
фото з відкритих джерел

Очікується зростання цін та падіння продажів

Адміністрація Дональда Трампа зберігає 25% мита на імпорт автомобілів та автозапчастин, попри загальне зниження тарифної ставки, що може спричинити глибоку трансформацію американської автомобільної індустрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Аналітики з Уолл-стріт та профільні експерти прогнозують, що такі дії призведуть до зростання цін на нові та вживані автомобілі, а також до значного падіння обсягів продажів. Крім того, витрати автовиробників можуть зрости більш ніж на $100 млрд. За оцінками Boston Consulting Group, щорічні втрати галузі сягатимуть від $110 до $160 млрд, що може скоротити до 20% доходів на ринку нових авто.

Центр автомобільних досліджень у Мічигані оцінює додаткові витрати для американських виробників на $107,7 мільярдів доларів, зокрема $41,9 млрд – для General Motors, Ford і Stellantis. Дослідження охоплюють не лише вже чинні 25% мита на авто, але й ті, що набудуть чинності на запчастини 3 травня.

Як зазначає аналітик Goldman Sachs Марк Делані, підвищення цін на нові авто може скласти в середньому від $2 до 4 тис. Частину цих витрат автовиробники змушені будуть перекласти на споживачів, що, своєю чергою, вплине на попит.

Значна частина автоконцернів уже вживає заходів. Ford і Stellantis тимчасово запропонували знижки для співробітників, тоді як Jaguar Land Rover повністю припинив постачання до США. Hyundai, зі свого боку, заявила, що не підвищуватиме ціни щонайменше протягом двох місяців.

Втім, аналітики з Telemetry застерігають, що навіть попри двомісячні запаси авто, не підпадаючих під нові мита, в майбутньому ринок втратить понад 2 млн продажів щороку у США та Канаді. Віце-президент компанії Сем Абуельсамід прогнозує «ефект доміно», який охопить усю економіку через зменшення купівельної спроможності населення.

Середня ціна нового авто у США вже наближається до $50 тис, а ставки автокредитів досягають рекордних 9,64% для нових авто і 15% – для вживаних. За словами головного економіста Cox Automotive Джонатана Смоука, ціни на всі типи автомобілів будуть зростати, що може спричинити зникнення з ринку окремих моделей.

За даними Cox Automotive, подорожчання розподіляється наступним чином:

  • $6000 – імпортовані автомобілі, що підпадають під 25% мита;
  • $3600 – транспортні засоби, зібрані в США, через мита на імпортовані запчастини;
  • $300-500 – додаткове зростання вартості через мита на сталь і алюміній.

Нагадаємо, що на початку квітня Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн, ставки яких коливаються від 10 до 54%, включно з 25% митом на імпорт авто.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Теги: підвищення цін авторинок

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