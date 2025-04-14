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Виробник ракет, які отримує Україна, постав перед труднощами – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Виробник ракет, які отримує Україна, постав перед труднощами – FT
Європейський концерн MBDA не може швидко розширити виробництво зброї
фото з відкритих джерел

Для виконання усіх замовлень у компанії піде близько семи років

Європейський концерн MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale), виробник крилатих ракет Storm Shadow/Scalp і Aster не здатний швидко розширити виробництво через неефективність виробничих процесів і складнощі з ланцюжками поставок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За останні три роки вклав значні кошти в нове обладнання та найняв сотні робітників. Тим часом портфель замовлень MBDA роздувся до 37 млрд євро, однак для його виконання за нинішніх темпів знадобиться близько семи років.

Генеральний директор Ерік Беранже сказав, що групі потрібно більше зробити, щоб адаптуватися до економіки воєнного часу, в якій швидкість і обсяги тепер мають вирішальне значення.

Як пише газета, показовим прикладом є складний процес виробництва ракети Aster від MBDA. Незакінчену зброю перевозять через Альпи між Францією та Італією кілька разів для різних етапів виробництва, що займає місяці, а дає лише незначну промислову вигоду.

Беранже вважає, що такі проблеми було б «досить легко вирішити», якби MBDA була звичайною компанією. Але вони, за словами гендиректора, набагато складніші для транскордонної оборонної групи, якій потрібно було збалансувати інтереси своїх акціонерів – Airbus і британська BAE Systems володіють по 37,5%, а італійська Leonardo – 25% – а також тих військових, яким вона служить.

При цьому пропозицію, висунуту торік Беранже про спрощення виробничого процесу, відхилила Франція, яка побачила в реорганізації загрозу своєму лідерству в групі та підривну діяльність зі збільшення виробництва, повідомили два обізнаних джерела. Великобританія також не особливо підтримала цю пропозицію, сказав один з них, і обидва розглядали її як сприятливу для Італії.

MBDA, як і раніше, виділяється як одна з небагатьох успішних транскордонних оборонних компаній Європи в регіоні. Вона виробляє деякі з найбільш потрібних у світі ракет і конкурує з американськими групами RTX і Lockheed Martin.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms.

Нагадаємо, Збройні сили України у 2024 році вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами

До слова, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський показав відео випробування української лазерної зброї «Тризуб». 

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Теги: озброєння ракета бізнес

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