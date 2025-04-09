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Туреччина може отримати зиск з нових митних тарифів США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туреччина може отримати зиск з нових митних тарифів США
Туреччина може отримати переваги від економічних рішень Трампа
фото із відкритих джерел

Туреччина бачить у нових тарифах Трампа не лише загрози, а й можливості

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек оцінив нові митні тарифи, що вводяться Сполученими Штатами, вказавши на їхні потенційні переваги для турецької економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sputnik Türkiye.

На думку турецького міністра, ці тарифи можуть уповільнити глобальне економічне зростання і чинити тиск на ціни сировинних товарів, але Туреччина має шанс зміцнити свої позиції в окремих секторах завдяки порівняно низьким тарифам.

Шимшек зазначив, що наслідки нових тарифів можуть вплинути на світові ціни на сировину, що, своєю чергою, призведе до зниження витрат на імпорт. «Для Туреччини це створює додаткову можливість щодо конкурентної переваги на глобальному ринку. Зниження цін на сировинні товари, разом із посиленням фінансових умов усередині країни, може знизити обсяги імпорту та сприятиме досягненню стійкого дефіциту поточного рахунку», – каже Шимшек.

Туреччина, на думку міністра, має всі шанси використати ситуацію для зміцнення своїх позицій у таких галузях, як виробництво та експорт, де вона може запропонувати конкурентні переваги завдяки низьким тарифам на ввезені товари.

Таку точку зору поділяють й інші економісти країни, посилаючись на можливості, які відкриває міжнародна економічна ситуація, що змінюється. Вони вважають, що Туреччина може скористатися новим становищем на світовому ринку, прискорюючи структурні зміни в економіці та покращуючи свої конкурентні позиції.

Таким чином, незважаючи на очевидні ризики, пов'язані з глобальними економічними трендами, Туреччина бачить у нових тарифах не лише загрози, а й можливості для зростання та покращення своєї економічної ситуації.

При цьому міністр торгівлі Туреччини Омер Болат заявив, що турецька сторона має намір добиватися скасування додаткових 10% мит. За його словами, це питання буде порушено під час офіційних переговорів із Міністерством торгівлі США та Торговим представником США. «Ми хочемо обговорити на переговорах з американською стороною скасування 10% мит, накладених на турецький експорт до США», – наголосив Болат.

Раніше стало відомо, що Туреччина з початку 2025 року вже експортувала близько 15 тис. тонн яєць у США, які постраждали від епідемії пташиного грипу, яка вплинула на постачання та призвела до рекордного зростання цін.

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Теги: Туреччина США тарифи міністр експорт імпорт зниження цін

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