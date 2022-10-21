Росія зриває поставки українського зерна: оприлюднено докази

Моніторингова група помітила, що суднам з українським зерном доводиться чекати на інспекцію щонайменше тиждень

Представники Росії у спільному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі зривають поставки українського зерна. Про це повідомив керівник Моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко.

«Ми звернули увагу, що останні 2-3 тижні в Мармуровому морі утворилося безпрецедентне скупчення суден на якірних стоянках», – написав Клименко.

Аналітик наголосив, що таке скупчення суден створює небезпеку судноплавству, вже є один випадок зіткнення суден.

За даними Клименка, близько сотні суден із українським зерном очікують на інспекцію 8-15 днів. Ще 15 суден очікують інспекції, щоб піти в українські порти за зерном на експорт. Він наголосив, що весь зерновий трафік залежить «від настрою одного з членів групи інспекторів (від зрозуміло якої країни), від того, скільки суден в день він захоче оглянути».

Крім того, як зазначив аналітик, зараз світловий день стає все коротшим, і навіть у спокійному Мармуровому морі бувають шторми та тумани, через що інспектор може відмовитись виходити на катері у море.

Клименко анонсував, що Моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень за кілька днів надасть детальний аналіз ситуації, що склалась навколо експорту українського зерна.

Нагадаємо, 13 жовтня Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем Москви, який необхідно припинити.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що роботу «зернового коридору» слід продовжувати для подолання продовольчої кризи, яку спричинила російська агресія проти України. Також раніше стало відомо, що Україна і Туреччина готові продовжити дію «зернової ініціативи».

Зауважимо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.