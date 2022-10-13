Росія пригрозила виходом із «зернової угоди»

Дія угоди про зерновий коридор у Чорному морі завершується у листопаді

Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. Про це заявив представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов, повідомляє Reuters.

«Якщо ми побачимо, що на російській стороні угоди нічого не відбувається – експорт російського зерна та добрив, – вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому», – сказав він.

Гатілова також у відповідь на запитання, чи може Росія утриматися від підтримки поновлення угоди через побоювання, сказав: «Є така можливість. Ми не проти поставок зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути справедливою і справедливо виконуватися всіма сторонами».

Зазначимо, раніше український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що зернову угоду буде продовжено. В ООН розраховують продовжити угоду на рік.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.