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Відновлює голодні ігри. Кулеба відреагував на погрози РФ вийти із зернової угоди

Альона Боженко
glavcom.ua
Відновлює голодні ігри. Кулеба відреагував на погрози РФ вийти із зернової угоди
Кулеба прокоментував погрози РФ вийти з зернової угоди
фото ілюстративне

Міністр зауважив, що Україна не висувала жодних додаткових умов для функціонування коридорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем Москви, який необхідно припинити. Про це він написав у Twitter.

Він зазначив, що Росія відновлює «голодні ігри» та намагається загрожувати зерновій ініціативі. При цьому Україна не висувала жодних додаткових умов для функціонування коридорів.

«Настав час захистити чорноморський зерновий коридор. Я закликаю всі держави та організації дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися, і Росії не можна наражати на ризик мільйони людей. Мій заклик спрямований особливо до держав, які залежать від українського експорту зерна», – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, 13 жовтня Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді.

Зауважимо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: Туреччина росія міністр експорт зерно Україна харчування шантаж

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