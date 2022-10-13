Відновлює голодні ігри. Кулеба відреагував на погрози РФ вийти із зернової угоди

Міністр зауважив, що Україна не висувала жодних додаткових умов для функціонування коридорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем Москви, який необхідно припинити. Про це він написав у Twitter.

Він зазначив, що Росія відновлює «голодні ігри» та намагається загрожувати зерновій ініціативі. При цьому Україна не висувала жодних додаткових умов для функціонування коридорів.

«Настав час захистити чорноморський зерновий коридор. Я закликаю всі держави та організації дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися, і Росії не можна наражати на ризик мільйони людей. Мій заклик спрямований особливо до держав, які залежать від українського експорту зерна», – зауважив Кулеба.

The time to protect the Black Sea grain corridor is now. I urge all states and organizations to make it clear to Moscow: blackmail must stop and Russia is not allowed to put millions of people at risk. My call is especially on states which rely on Ukraine’s grain exports 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2022

Нагадаємо, 13 жовтня Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді.

Зауважимо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.