Відновлює голодні ігри. Кулеба відреагував на погрози РФ вийти із зернової угоди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем Москви, який необхідно припинити. Про це він написав у Twitter.

Він зазначив, що Росія відновлює «голодні ігри» та намагається загрожувати зерновій ініціативі. При цьому Україна не висувала жодних додаткових умов для функціонування коридорів.

«Настав час захистити чорноморський зерновий коридор. Я закликаю всі держави та організації дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися, і Росії не можна наражати на ризик мільйони людей. Мій заклик спрямований особливо до держав, які залежать від українського експорту зерна», – зауважив Кулеба.

The time to protect the Black Sea grain corridor is now. I urge all states and organizations to make it clear to Moscow: blackmail must stop and Russia is not allowed to put millions of people at risk. My call is especially on states which rely on Ukraine’s grain exports 2/2