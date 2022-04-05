Російський олігарх розкритикував ідею торгувати із Заходом за рублі

Лісін заявив, що переведення розрахунків у рублі викине російських металургів зі світових ринків

Російські металурги втратять експортні ринки за умови запровадження розрахунку за російський експорт у рублях. Про це, як повідомляє Коммерсантъ, заявив власник металургійної групи НЛМК Володимир Лісін (№ 3 у списку російських мільярдерів за підсумками 2021 року за версією Forbes зі статком $26,2 млрд).

«Ідея в тому, що за рублі можна почати продавати добрива, зерно, нафту, метали, ліс, ще щось. Не знаю, може, з газом щось вийде, але все інше?» – сказав Лісін.

«Ми протягом десятиліть боремося за експортні ринки, де на нас ніхто не чекає. Вибудовували відносини з тисячами клієнтів у 70 країнах. Важко уявити, що може переконати наших покупців перейти на розрахунки у рублях і нести валютні ризики. Логістичні проблеми вже ускладнили доставку продукції споживачам. Перехід на платежі у рублях просто викине нас із міжнародних ринків», – додав олігарх.

Лісін також зазначив: «Не треба намагатися все адмініструвати до дірок, це лише шкодить бізнесу. Сьогоднішня ситуація – це більше, ніж чергова економічна криза, з якими ми стикалися раніше».

До слова, посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен запевнила, що її країна не стане виконувати вимоги Росії щодо сплати за газ рублями.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Володимир Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях. Пізніше стало відомо, що країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, а у перспективі взагалі відмовляться від використання російських енергоносіїв.

Наразі відомо, що Росія посилено качає газ в ЄС, попри відмову європейців платити рублями.