ЄС заборонить імпорт вугілля з Росії – Bloomberg

Єврокомісія готується представити новий пакет санкцій проти РФ, який вперше торкнеться енергоносіїв

Європейський Союз планує запровадити заборону імпорту вугілля з Росії та заборону в'їзду до блоку більшості російських вантажівок і кораблів. Про це повідомляє Bloomberg.

Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, які стали очевидними після звільнення міста.

Крок щодо вугілля буде спрямований на посилення існуючих санкцій та закриття лазівок, які цього тижня вже обговорювали посли ЄС.

Деталі заборони та терміни відмови від вугілля ще обговорюються, повідомили співрозмовники агентства.

Натомість Євросоюз, схоже, поки не планує вводити ембарго щодо нафти чи газу, попри тиск зробити це після Бучанської різанини, яку влаштували росіяни. Країни блоку розділені щодо наступних кроків, і деякі уряди наполягають на принаймні сигналі цього тижня про те, що блок скоротить імпорт російської нафти.

Як вже відомо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.

Раніше повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

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