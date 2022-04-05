Поліція Німеччини закрила найбільший майданчик російського даркнета

Нелегальний торговий майданчик Hydra Market був російськомовною платформою даркнета, доступ до якої через мережу Tor був як мінімум з 2015 року

Hydra Market використовувалась для торгівлі наркотиками та краденими даними

Німецькі слідчі закрили нелегальний торговий майданчик російськомовного даркнета Hydra Market. Як повідомляє Федеральне управління кримінальної поліції, його серверна інфраструктура була конфіскована після «великих розслідувань», і ринок «у зв'язку з цим був закритий», пише Der Spiegel.

Коли сервери були заарештовані, також було конфісковано 543 біткойнів з поточною вартістю близько 23 мільйонів євро.

Hydra Market була російськомовною платформою, яка була доступна як мінімум з 2015 року і мала близько 17 мільйонів клієнтів і більше 19 тисяч облікових записів продавців.

За даними Федерального управління кримінальної поліції, тільки у 2020 році через торговий майданчик даркнету було продано не менше 1,23 млрд євро. За оцінкою власних експертів компанії і фахівців Генеральної прокуратури Франкфурта-на-Майні, які також брали участь у розслідуванні, платформа була «нелегальним торговим майданчиком з найвищим оборотом у світі».

Hydra Market в основному використовувався для торгівлі наркотиками, вкраденими даними та підробленими документами. Особливе значення мав механізм для біткойнів, який можна було використовувати для маскування цифрових фінансових транзакцій з криптовалюта і значно ускладнити кримінальне розслідування владою.