Російський ВТБ закриє майже всі відділення в Україні

Голова російського банку заявив, що фінустанова залишить в Україні тільки 1-2 відділення

Російський «ВТБ Банк» масово закриває відділення в Україні, до літа залишить тільки один або два офіси в Києві. Про це повідомив журналістам голова другого за активами російського банку Андрій Костін. «Ми до літа фактично звернемо діяльність повністю, у нас залишиться тільки один або два офіси в Києві», —



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Голова російського банку заявив, що фінустанова залишить в Україні тільки 1-2 відділення

Російський «ВТБ Банк» масово закриває відділення в Україні, до літа залишить тільки один або два офіси в Києві.

Про це повідомив журналістам голова другого за активами російського банку Андрій Костін.

«Ми до літа фактично звернемо діяльність повністю, у нас залишиться тільки один або два офіси в Києві», — сказав він у кулуарах Російського інвестиційного форуму, передає «РИА Новости».

«Ми зараз дуже жорстко закриваємо відділення по всій країні і розраховуємося з усіма вкладниками», — додав Костін.

Український дочірній банк російського державного «Внєшторгбанка» - «ВТБ Банк» - завершив 2017 рік зі збитками в 4,112 млрд грн. Станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 31,571 млрд грн, а капітал банку - 1,290 млрд грн.

«ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському державному «Внєшторгбанку». До 16 березня 2018 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.