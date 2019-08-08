Справа «Роттердам+» – це намагання НАБУ підіграти Коломойському та новій владі, - експерт



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Пояснювати НАБУ, що Роттердам — це лише хаб, на базі якого ведеться розрахунок ціноутворення на вугілля та нафту, безглуздо - Кушнірук

Експерт звернув увагу на некомпетентність правоохоронців, які не розуміють, що запровадження формули «Роттердам+» не передбачало, що вугілля буде завозитись в Україну з Роттердаму

Активізацією у справі щодо формули «Роттердам+» НАБУ намагається довести власну корисність новій владі. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.

«Те, що все це лише підігравання Коломойському та нинішнім можновладцями, для мене цілком очевидне. Керівництво НАБУ та САП просто хоче довести свою корисність сьогоднішнім керманичам держави. І головним аргументом має бути не рівень компетентності та професійності. Два роки їх діяльності довели, що там її немає. Головне — це готовність виконати будь-яку забаганку можновладців та впливових олігархів», - написав Кушнірук.

Експерт звернув особливу увагу на некомпетентність правоохоронців, які займаються розслідуванням справи, адже вони не розуміють, що запровадження формули «Роттердам+» не передбачало, що вугілля буде завозитись в Україну з Роттердаму.

«Коли цілком серйозно наголошується, що «детективи НАБУ та прокурори САП встановили відсутність документального підтвердження того, що енергетичне вугілля на українські ТЕС дійсно доставляли з Роттердама морським шляхом в заявлених для визначення оптової ціни на електроенергію обсягах», то усвідомлюєш, наскільки жахливо некомпетентні йолопи займаються розслідуванням економічних злочинів. Пояснювати їм, що Роттердам — це лише хаб, на базі якого ведеться розрахунок ціноутворення на вугілля та нафту, безглуздо», - зазначив Кушнірук.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП «Оператор ринку», колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова та повідомили про підозру 6 особам у так званій справі «Ротердам+».

3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам +» припинилась.