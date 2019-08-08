Справа «Роттердам+» - політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НАБУ не може собі дозволити визнати нікчемність та безперспективність розслідування, яке вони проводять вже третій рік поспіль, тому нині вирішили оголошувати підозри замість закриття справи - експерт

Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором та вибиванням доказів під обвинувачення, - Вовк

Справа НАБУ щодо формули «Роттердам+» є медійно-юридичною бульбашкою та свідчить про політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП.

Про це написав екскерівник НКРЕКП Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

«Справа «Роттердам+» є розкрученою медійно-юридичною бульбашкою. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором та вибиванням доказів під обвинувачення. Про встановлення істини мова не йде, здійснюється тиск на мене та колег з грубим порушенням законодавства - це все свідчить про політичний характер переслідування», - написав Вовк.

На думку екскерівника НКРЕКП, НАБУ не може собі дозволити визнати нікчемність та безперспективність розслідування, яке вони проводять вже третій рік поспіль щодо формульного підходу до ціноутворення на енергетичне вугілля. Тому нині вирішили оголошувати підозри замість закриття справи.



«Нещодавні однотипні статті в ЗМІ на тему «Роттердам+» розглядаю виключно як спробу створити уяву у суспільства про «залізні» докази винуватості. Переконаний в перемозі у відкритому змагальному процесі та захисті репутації Комісії, репутації всіх колег та власної», - наголосив Вовк

Він також звернув увагу, що детективів НАБУ не зацікавила аналогічна формула на ціноутворення на природний газ для населення, відома як «Дюссельдорф+».



«Щоб підкреслити абсурдність дій НАБУ - прошу журналістів дізнатися чи будуть зустрічати місію МВФ з підозрами (і склад КМУ) за прийняття ідентичного ціноутворення на природний газ для населення та ТКЕ - хаб з логістикою усереднений за 12 місяців («Дюссельдорф+»)? Наперед нагадаю УГВ газ не імпортує і була «вигодонабувачем» за спотвореною логікою НАБУ», - написав Вовк.

Нагадаємо, у березні 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, згідно з якою ціна вугілля визначалась за формулою «ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну» (відома як «Роттердам+»). Формульний підхід було введено в умовах втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через агресію Росії.

Як повідомлялося, у звіті Європейського Енергоспівтовариства, який проводив аудит діяльності Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у 2018 році, оприлюднені конкретні випадки можливого тиску на НКРЕКП. Зокрема прикладом спроба вплинути на НКРЕКП названо і розслідування Національного антикорупційного бюро України можливих зловживань службовим повноваженнями з боку посадових осіб НКРЕКП в процесі прийняття формули «Роттердам +». «Вищезазначені факти необхідно розглядати як неприкритою політичне втручання в незалежність Комісії та автономне прийняття нею рішень», - пише видання з посиланням на звіт.