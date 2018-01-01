Шахтарі будуть мітингувати, поки Центренерго не розблокує поставки вугілля держшахт

Шахтарські профспілки звинувачують «Центренерго» в порушенні вертикальної інтеграції державних шахт і генеруючих компаній

Профспілка працівників вугільної промисловості України (ППВП) і Незалежна профспілка гірників України (НПГУ) вимагають від держкомпанії «Центренерго» негайно відновити поставки вугілля з державних шахт ДП «Львіввугілля» і ДП «Волиньвугілля». Шахтарські профспілки звинувачують «Центренерго» в



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Шахтарські профспілки звинувачують «Центренерго» в порушенні вертикальної інтеграції державних шахт і генеруючих компаній

Профспілка працівників вугільної промисловості України (ППВП) і Незалежна профспілка гірників України (НПГУ) вимагають від держкомпанії «Центренерго» негайно відновити поставки вугілля з державних шахт ДП «Львіввугілля» і ДП «Волиньвугілля».

Шахтарські профспілки звинувачують «Центренерго» в порушенні вертикальної інтеграції державних шахт і генеруючих компаній, яка раніше давала гарантію збуту своєї продукції державним шахтам ДП «Львіввугілля» і ДП «Волиньвугілля». З 22 січня ПАТ «Центренерго» відмовляється від закупівель в рамках моделі зустрічних поставок між підприємствами Західного Донбасу і Львівсько-Волинського басейну.

«Такі дії «Центренерго» ставлять під питання виплати заробітної плати шахтарям і в цілому роботу державних вугледобувних підприємств», - стверджують лідери шахтарських профспілок в листі, направленому на адресу керівництва ПАТ «Центренерго», президента України та міністра енергетики.

«У разі невиконання наданих вимог ми залишаємо за собою право розпочати безстрокову акцію протесту з пікетуванням ПАТ«Центренерго» і владних структур у Києві, блокуванням поставок вугілля невідомого походження і перекриттям міжнародних трас», - попереджають вони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з грудня 2017 р. «Центренерго» змінив основного постачальника вугілля на свої ТЕС, в результаті чого державні шахти Львівсько-Волинського басейну зазнають труднощів зі збутом своєї продукції. Новим постачальником «Центренерго» стало приватне ТОВ «Краснолиманское», яке знаходиться у власності бізнесмена Віталія Кропачева і оточення зниклого президента Віктора Януковича.