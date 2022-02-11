Керівниця «Мистецького арсеналу» поскаржилася на захмарну комуналку

Комуналка у «Мистецькому арсеналі» зросла майже у шість разів

Островська: «У 5-6 більше, ніж рік тому. Так що, тримайте за нас кулаки»

Національний культурно-мистецький комплекс «Мистецький Арсенал» отримав у січні захмарні рахунки за тепло, які у п’ять разів вищі, ніж торік. Про це написала керівниця закладу Олеся Островська у Facebook.

«Рахунок за тепло в січні для «Арсеналу» – це десь понад 2/3 всіх річних асигнувань на комуналку. І разів у 5-6 більше, ніж рік тому. Так що, тримайте за нас кулаки», – написала вона.

Під дописом Островської й інші діячі культури поскаржилися на високі тарифи. Так, директор і художній керівник Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра Станіслав Жирков написав: «Та сама історія».

До дискусії долучилася колишня заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко: «Була свідком того, як раніше кейс «Арсеналу» обговорювався. Не впевнена, що зможу допомогти, але спробую повернутися до тієї розмови».

Люди у коментарях пишуть, що «художникам в майстернях теж в 4-5 разів підняли,вже другий раз мітинги під Кабміном».

Нагадаємо, митці з барабанами та сурмами протестували під Кабміном через високі тарифи. Учасники акції переконані, що у зв’язку зі зміною тарифу Спілці художників загрожує банкрутство, а майстерні, що належать організації, держава забере через суд.

Як раніше повідомлялося, переможницею конкурсу на посаду директорки «Мистецького Арсеналу» стала ексрадниця міністра культури Олеся Островська-Люта.