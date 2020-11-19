Шмигаль доповів президенту про шляхи полегшення ведення бізнесу

Прем’єр обіцяє компромісний законопроєкт, який врахує вимоги підприємців щодо касових апаратів

Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку обговорив з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заходи щодо поліпшення умов ведення підприємництва для представників малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави наголосив, що уряд має провадити тіснішу комунікацію з бізнесом щодо своїх дій, аби підприємці розуміли вектор руху держави.

«Вам треба частіше говорити з бізнесом. Я думаю, через те що їм бракує комунікації, вони багато речей не бачать, що ви робите, і не розуміють, куди дивиться держава і куди йде», – зазначив президент.

Розповідаючи про програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО), Шмигаль зауважив, що податківці вже створили якісні програмні продукти. На сайті податкової служби їх можна знайти та без проблем завантажити. Це зменшує документообіг, обсяг паперів та бухгалтерії для підприємців.

Водночас Кабмін наразі напрацював низку законодавчих змін щодо полегшення ведення бізнесу. Йдеться, зокрема, про перегляд списку порушень, за які підприємців штрафуватимуть, а також про розмір таких санкцій.

«Напруження сьогодні стосується, серед іншого, необґрунтовано високих штрафів – там насправді мільйонні штрафи, які фактично призводять до банкрутства підприємців. А штрафи мають стимулювати «відбілювання» економіки, малого та середнього бізнесу», – сказав прем’єр.

Також, як заявив Шмигаль, уряд працює над розв'язанням проблеми з таким механізмом, як кешбек. Адже він, на думку підприємців, – соціально неприйнятний для нашої держави.

«Ми готові говорити про компроміс, про його можливе скасування або відтермінування», – наголосив очільник уряду.

Крім того, Шмигаль зазначив, що бізнес просить переглянути ліміти, при яких використовується РРО і які впливають на розміри оподаткування, – перевести їх у мінімальні заробітні плати. Таким чином зі зростанням мінімальної зарплати збільшуватиметься й відповідний ліміт, у якому працює той чи інший ФОП.

Зокрема, підприємці наполягають на скасуванні вимоги про видачу чеків під час безготівкового розрахунку, а також на дефіскалізації продажу товарів, крім ліків, платниками єдиного податку за безготівковим розрахунком.

«Уся готівка, весь кеш, крім платників податків першої групи, має дефіскалізуватися. Тобто це така комплексна позиція. Більшість бізнесу з цим погоджується. Бізнес це сприймає. Тому що якщо йде розрахунок готівковими коштами, має бути відповідний фіскальний чек. Всі інші моменти, які могли б використовуватися, ми опрацювали. Зокрема, в інтернет-торгівлі – фіскалізація лише за готівку. Всі електронні РРО сьогодні доступні», – заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України розповів, що уряд планує внести зміни до закону про захист прав споживачів щодо скасування норми про наявність чека як обов’язкового елемента для обміну чи повернення товару покупцем.

Також Кабмін говоритиме з бізнесом про можливі законодавчі стимули на випадки запровадження карантину – як «вихідного дня», так і жорсткого.

Шмигаль зауважив, що до кінця тижня уряд напрацює драфт законопроекту з відповідними змінами щодо полегшення ведення бізнесу. А наступного тижня після консультацій з підприємцями його можна буде подавати на розгляд парламенту.

Глава держави наголосив, що такий законопроект Офіс президента може спрямувати до парламенту як невідкладний. Головна умова – він має бути узгоджений з бізнес-середовищем.

«До п’ятниці треба підготувати драфт цього законопроекту, це дуже важливо, щоб усе пришвидшити. І можемо його подавати як невідкладний від президента. Формат, у якому подавати, передбачає, щоб законопроект був узгоджений і було однакове розуміння і в комітеті, і в Міністерстві фінансів, і, найголовніше, – у людей. Саме у людей, яким зараз дуже складно», – зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави погодився з позиціями, які необхідно передбачити в цьому законопроекті.

«Згоден з позицією бізнесу про високі штрафи. Я, в принципі, нічого в цьому поганого не бачу. Бачу тільки нормальні, комфортні умови», – сказав він.

Нагадаємо, що закони про застосування касових апаратів у сферах торгівлі, харчування та послуг, а також про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі, які 17 жовтня підписав президент Володимир Зеленський.

Вони запроваджують обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, що працюють у сферах торгівлі та харчування. Разом з цим, таким ФОП та іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети та комп’ютери.

Зазначимо, що 17 листопада Рада відхилила законопроєкт про відстрочку касових апаратів для ФОП.

Однак, Верховна Рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОПів до 2022 року.

Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.