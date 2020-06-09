Холодний травень змусив українців грітися газом. Споживання різко зросло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У травні клієнти «Вінницягаз Збуту» збільшили споживання природного газу на 45%

У порівнянні з травнем 2019 року використання газу, наприклад, на Вінниччині зросло на 45%

Споживачі газу Вінницької області в травні цього року використали 15,8 млн м куб блакитного палива, тоді як у травні минулого року споживання становило 10,9 млн м куб. Про це повідомила пресслужба компанії.

Збільшення відбулось тому, що для опалення, через холодну погоду у травні, мешканці Вінницької області використовували газ, а не електроенергію. Одиниця енергії (кВт/год) газу, через поступове зниження ціни впродовж року вже в чотири рази дешевша за електроенергію.

У травні 2020 року клієнти «Вінницягаз Збут» збільшили споживання природного газу на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Передусім це пов’язано з погодніми умовами – зниженням температури повітря, а також карантином, коли переважна більшість громадян залишалася вдома та інтенсивно споживала енергоресурс. На збільшення споживання газу також вплинуло значне зниження ціни газу, одиниця енергії якого в травні коштує 0,28 грн за кВт/год, що більше ніж вчетверо дешевше електроенергії.

«У травні покращився рівень розрахунків. Зокрема заборгованість побутових споживачів за природний газ станом на кінець травня 2020 року зменшилась на 56,4 млн грн» – сказав директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

ТОВ «Вінницягаз Збут» дякує відповідальним та сумлінним клієнтам, які знайшли можливість розрахуватися за спожитий газ вчасно.

Оскільки карантин в країні триває, хоч і з послабленнями, закликаємо клієнтів не наражати себе на небезпеку і не відвідувати людні місця. Аби розрахуватися за газ в безпечний спосіб і в будь-який час, можна скористатися спеціальними онлайн-сервісами 104, зокрема Особистим кабінетом, мобільними додатками 104 Mobile, вайбер-ботом 7104ua у Viber.

Основною сферою діяльності ТОВ «Вінницягаз Збут» є постачання природного газу споживачам Вінниччини. На сьогодні компанія постачає природний газ 453 тис. побутових споживачів і майже 3,4 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги постачання становлять близько 400 млн кубометрів природного газу на рік. ТОВ «Вінницягаз Збут» входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2019 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 17,3 мільйони гривень.

Нагадаємо, у Нафтогазі заявили, що з 1 липня, коли запрацює роздрібний ринок газу, користувачі зможуть змінювати постачальників послуг.