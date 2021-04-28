Малозабезпеченим сім'ям допоможуть започаткувати власний бізнес

Малозабезпечені сім'ї отримають близько 90 тисяч під нуль відсотків

21 квітня Кабмін затвердив Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, її розмір та умови повернення. Тепер безвідсоткову одноразову допомогу зможуть отримати непрацюючі працездатні особи – члени малозабезпечених сімей – для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу.

Сума допомоги становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлюється законом на 1 січня календарного року. Тобто якщо в цьому році мінімальна зарплата – на рівні 6 тисяч грн, тож розмір допомоги складатиме 90 тисяч грн.

Одержувач має бути зареєстрований як безробітний. Отриману суму потрібно повернути протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її одержання. При цьому вона зменшується за рахунок сплачених протягом всього періоду податків та зборів. Якщо ж податки за три роки перевищили одержану суму, то її можна не повертати. Або у разі якщо особа, що отримала фінансову допомогу, працевлаштувала за направленням центру зайнятості двох осіб з числа членів малозабезпечених не менш як на два роки.

Таким чином ціль даної програми уряду – допомогти малозабезпеченим людям позбутися залежності від соціальних виплат, заснувати власний бізнес, підвищити їх спроможність до самозабезпечення, стимулювання громадян до повернення на ринок праці.

Це абсолютно новий механізм для України, який, проте, вже довів свою ефективність в країнах Євросоюзу. Також він впроваджувався в 2017-2019 роках у Харківській, Львівській та Полтавській областях та окремих об'єднаних територіальних громадах Житомирської, Донецької, Чернігівської областей, де в рамках програми «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» Міністерством соціальної політики за підтримки Світового банку реалізовувався пілотний проєкт «Рука допомоги».

В результаті підприємницькою діяльністю зайнялись 237 колишніх безробітних з малозабезпечених родин та вимушених переселенців. Цікаво, що за три роки лише 8% з новостворених бізнесів закрилися, у той час як в середньому по країні до 50% малих підприємств припиняють діяльність у перший рік роботи. Тобто бізнес учасників пілотного проекту виявився успішним.

Учасники програми «Рука допомоги» - вчорашні безробітні й переселенці – сьогодні займаються майже 40 видами економічної діяльності. Це сільське господарство, роздрібна торгівля, індивідуальні послуги, автосервіс, виготовлення меблів, одягу і взуття та ін. Дохід більшості з них сьогодні становить 25 – 150 тисяч грн. на місяць. До того ж вони справно сплачують податки, оскільки це напряму пов’язано з сумою повернення кредиту. Станом на кінець 2020 року вони сплатили 9,2 млн гривень податків, зборів та ЄСВ, що складає 62% отриманих для старту власного бізнесу державних коштів. Близько 43 учасників вже повернули мікрокредити в повному обсязі, 18 з них – достроково.

Крім того такими підприємцями було створено нові робочі місця і працевлаштовано близько 90 осіб.

Ще одним напрямком проєкту «Рука допомоги» було працевлаштування безробітних працездатних осіб з малозабезпечених сімей, а також вимушених переселенців. Загалом за період реалізації цієї пілотної програми її учасниками стали 5 861 особа. При цьому 73% з них – одержувачі державної соціальної допомоги.

Ухвалений урядом Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї набуває чинності з 1 січня 2022 року. Це означає загальнонаціональне впровадження підходів, що були реалізовані під час пілотного проєкту «Рука допомоги». За прогнозами, у перший рік до нової програми може бути залучено до 4 тисяч малозабезпечених осіб, при цьому видатки складуть не більше 380 млн. грн.

Нові механізми сприятимуть поверненню на ринок праці громадян, які тривалий час не працювали, підвищенню їх спроможності до самозабезпечення, а також ефективності витрачання коштів на соціальну допомогу.