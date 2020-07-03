Гончарук заявив, що відставка Смолія вигідна колишнім власникам «Приватбанку»
Колишнім власники «Приватбанку» давно протистояли Національному банку, зазначив Гончарук
Відставка Якова Смолія з посади голови Нацбанку вигідна Росії та українським групам впливу, зокрема колишнім власникам «Приватбанку».
Про це в ефірі Радіо Свобода сказав колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
«По-перше, в нас є зовнішньополітичні вороги України – Російська Федерація, наприклад, яка зацікавлена у дестабілізації ситуації в Україні. По-друге, всередині України є групи впливу... Ви знаєте, про справу «Приватбанку», наприклад. [Вони] очевидно давно протистояли Національному банку... Є багато інших кейсів, коли власники банків з проблемними активами, які були виведені з ринку, продовжували боротися з Національним банком», – сказав Гончарук.
На думку експрем’єра, такі групи впливу хочуть мати керований Нацбанк, щоб запустити додаткову емісію грошей, які надалі можна буде роздати афілійованим підприємствам.
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.
Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.
1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.
2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.
У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.
Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.
Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.
Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.
Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.
У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.