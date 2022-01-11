Скандальний ексзаступник Шкарлета в останній місяць на посаді заробив більше за міністра

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук (крайній ліворуч) втратив посаду після скандалу з цим фото

Міністерство освіти і науки оприлюднило заробітки вищих посадовців відомства у грудні 2021 року

Колишній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук, який втратив посаду через скандал із декольте, заробив у грудні 163 тис. 24,17 грн (отримав 131 тис. 234,46 грн). Про це йдеться у відповіді Міносвіти на запит «Слово і діло».

Оклад Гарбарука становив 42 тис. 291,82 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 6 тис. 343,77 грн, оплата за дні відрядження – 16 тис. 352,84 грн, допомога для вирішення соціально-побутових проблем – 47 тис. грн. 63,01 грн, компенсація за невикористані дні відпустки – 50 тис. 972,73 грн.

Голова Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заробив у грудні 153 тис. 963,07 грн (виплатили 123 тис. 940,27 грн). Йому нарахували 59 тис. 521,82 грн окладу, 8 тис. 928,27 грн надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, 10 тис. 596,7 грн оплати за дні тимчасової непрацездатності, 74 тис. 916,28 грн допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Перший заступник міністра Андрій Вітренко заробив 185 тис. 74,64 грн (отримав 148 тис. 985,08 грн): оклад – 62 тис. 28 грн, надбавка за роботу за умов режимних обмежень – 9 тис. 304,2 грн, оплата за дні щорічної відпустки – 25 тис. 191,7 грн, допомога для вирішення соціально-побутових питань – 66 тис. 840,94 грн, премія за грудень – 21 тис. 709,8 грн.

Заступниці міністра Світлані Даниленко у грудні нарахували 89 тис. 940,6 грн (виплатили 72 тис. 402,18 грн): оклад – 62 тис. 28 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 9 тис. 304,2 грн, премія за грудень – 18 тис. 608,4 грн.

Зарплата заступника Артура Селецького у грудні становила 157 тис. 90,07 грн (фактично отримав 126 тис. 457,51 грн). Його оклад становив 59 тис. 208,55 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 8 тис. 881,28 грн, оплата за дні відряджень – 4 тис. 88,21 грн, премія за грудень – 17 тис. 762,56 грн. грн, допомога на вирішення соціально-побутових питань – 67 тис. 149,47 грн.

Заступниця глави Міносвіти Віра Рогова заробила наприкінці року 157 тис. 204,33 грн (з урахуванням податків та зборів отримала 126 тис. 549,49 грн). Оклад заступника міністра становив 62 тис. 28 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 9 тис. 304,2 грн, премія за грудень – 18 тис. 608,4 грн, допомога для вирішення соціально-побутових проблем – 67 тис. 263 ,73 грн.

Зарплата Олексія Шкуратова склала 211 тис. 251,34 грн (отримав 170 тис. 57,33 грн): оклад – 53 тис. 569,64 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 8 тис. 35,45 грн, премія за грудень – 18 тис. 759,37 грн, допомога для вирішення соціально-побутових питань – 62 тис. 600,24 грн, оплата за дні щорічної відпустки – 5 тис. 696,4 грн, допомога на оздоровлення – 62 тис. 600,24 грн. грн.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін звільнив заступника міністра освіти, який оскандалився через декольте супутниці. Гарбарук після скандалу написав заяву про звільнення за власним бажанням.

На різдвяні свята Гарбарук опинився у центрі скандалу через свою помічницю. 25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку. Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові.

Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.