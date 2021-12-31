Скандал із декольте: Гарбарук вперше розповів про відносини з Тишкун

Звільнений заступник міністра Гарбарук вперше розповів про скандал та відносини з Тишкун

Грабарук стверджує, що Тишкун ніколи не була його помічницею

Ексзаступник глави Міністерства освіти і науки Ігор Гарбарук розповів, що зустріч у мерії Львова ж була його робочою зустріччю, а 27-річну Христину Тишкун запросили туди як експертку. Про це Гарбарук розповів в інтерв'ю ТСН.

Грабарук стверджує, що Тишкун ніколи не була його помічницею, зокрема і співробітницею Міносвіти, а працювала над одним із проєктів Міністерства.

«Вона була долучена до підготовки концепції і організації одного з освітніх проєктів. Слово «помічниця» – недоречне. Це була звичайна робоча зустріч, ніяка не офіційна. Чому це так все роздули? Ми мали поспілкуватися з приводу розвитку професійно-технічної освіти Львова», – розповів він.

Сукня колеги, яку побачив ще перед зустріччю, каже Гарбарук, його не збентежила.

«Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці що і як їй вдягати, тому що насправді – це суперечить європейським принципам. Це дискримінація і це можна віднести до питання сексизму. Як людина себе висловлює – це її особисте», – наголосив він.

Інцидент трапився ще й 24 грудня, на Різдво. Тож жінка нібито мала плани на вечір.

«Вона у цей день, наскільки мені відомо, збиралася зустрічатися зі своїми колегами після обіду. В свято кожен вдягається так як він вважає за потрібне», – зазначив Гарбарук.

Ексзамміністра розлучений вже шість років, має доньку. Стверджує – їх з пані Христиною звязують суто робочі стосунки.

«Між людьми можуть бути нормальні людські дружні стосунки. Перш за все, вона – фаховий юрист. По-друге, вона – фаховий менеджер, тобто вона – організатор. Для мене не головне, як людина виглядає. І не може ніхто собі дозволити робити оцінку, це недопустимо, це дискримінація», – сказав він.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін звільнив заступника міністра освіти, який оскандалився через декольте супутниці. Гарбарук після скандалу написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Також на різдвяні свята Гарбарук опинився у центрі скандалу через свою помічницю.

25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.