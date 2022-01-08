Відсторонений президентом Тупицький за рік отримав понад 2 млн зарплати

Порівняно з 2020-м зарплата одіозного судді, якого не допускали до робити, зменшилася на 1,6 млн грн

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький протягом 2021 року задекларував 2,07 млн грн заробітної плати за основним місцем роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Найбільшу суму доходу служитель Феміди задекларував під ялинку – 30 грудня на сайті НАЗК він відобразив 903,9 тис. грн зарплати.

Дані з сайту НАЗК

Таку ж суму грошей Тупицький через Печерський райсуд стягнув з Конституційного суду на початку листопада 2021-го. Фактично це невиплачена суддівська винагорода Тупицькому за квітень-серпень 2020 року. А все через закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який на час «ковідного» карантину запровадив обмеження на високі зарплати – не більше 47 тис. грн на місяць.

Закон набрав чинності 18 квітня 2020 року. Але вже 28 серпня того ж року Конституційний суд визнав його положення неконституційними.

Додамо, що за 2020 рік Олександр Тупицький задекларував 3,71 млн грн зарплати.

Нагадаємо, що Верховний суд 14 липня скасував указ президента від 27 березня 2021 №124/2021, яким анульовувалось призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду у 2013 році. На думку суду, спірний указ Володимир Зеленський видав поза межами своїх повноважень.

16 липня ДБР надіслало запит до Верховного суду, в якому просили надати низку документів стосовно розгляду справи за позовом Тупицького до президента України. Верховний суд одразу вийшов із заявою: незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України; вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Як відомо, 9 грудня стало відомо, що США ввели санкції проти Тупицького.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

Слід зазначити, що 14 липня цього року Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування ним указу про призначення Тупицького суддею КСУ. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного суду.

У листопаді Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна.

Однак Конституційний суд відмовився приводити до присяги суддів, яких призначив Зеленський.