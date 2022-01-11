Зарплати правоохоронців зростуть: коли і на скільки

Збільшити зарплати працівникам системи МВС планується на 10% уже з 1 лютого

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував підвищення зарплат правоохоронцям від лютого 2022 року. Про це він написав у Facebook.

За словами міністра, через те, що в бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок «ковідного фонду», держбюджет на 2022 рік передбачає виділення на зарплати правоохоронцям 2,8 млрд грн. З них 1 млрд грн отримає Нацполіція.



«Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого», – написав Монастирський.



Він зауважив, що підвищення виплат стосується не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.



«Наголошу, кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації «Акциз». Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року», – уточнив очільник МВС.



Він додав, що за листопад-грудень 2021 року це забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн.





Денис Монастирський зазначив, що підвищення заробітної плати базується на конкретних результатах роботи команди.



«Моя особиста позиція – всі кошти, які додатково надходять до бюджету по акцизних платах мають скеровуватись на підвищення оплати праці працівників системи МВС, які, дбаючи про безпеку українців, щодня ризикують власним життям та здоров’ям», – пояснив міністр.



Також голова МВС додав, що від лютого 2022 року буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Нагадаємо, що «Євросолідарність» вимагає підвищити зарплату правоохоронцям. Полісмени щодня ризикують своїми життями і отримують за це у середньому 13 тис. грн.

На початку вересня ми писали, що в Україні не вистачає понад 17 тис. поліцейських, або 14% від загальної чисельності. Найбільший некомплект у Київській області – 1,3 тисячі одиниць.

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