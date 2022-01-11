Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році

Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 роцідокумент
Офіційно президент заробляє менше за секретаря РНБО та спікера Ради
Торік на посаді президента Володимир Зеленський заробив 336 тисяч гривень. Посадовий оклад президента – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій Зеленський не отримував. Із зароблених коштів він сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Про це йдеться у документі від Державного управління справами, який оприлюднив «24 канал».
«Заробітна плата у 2021 році становила 365 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень, – мовиться у повідомленні.
Зарплати українських посадовців у 2021 році:
• Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.
• Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.
• Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
• Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
Скільки заробили нардепи:
• Давид Арахамія («Слуга народу») – 410 300 гривень.
• Юрій Бойко («Опозиційна платформа – За життя») – 485 425.
• Антон Герасимов («ЄС») – 540 867 гривень.
• Ірина Геращенко («ЄС») – 582 783 гривні.
• Віктор Медведчук («Опозиційна платформа – за життя») – 445 869 гривень.
• Вадим Рабінович (Опозиційний блок) – 465 579 гривень.
• Юлія Тимошенко («Батьківщина») – 486 593 гривень.
• Олена Шуляк («Слуга народу») – 546 058 гривень.
• Олександра Устінова («Голос») – 504 352 гривень.
До слова, у Раді троє депутатів працюють без жодного помічника. Зокрема у Петра Порошенка немає помічників у Верховній Раді, адже він не хоче витрачати на це кошти з держбюджету. Крім того, свою депутатську зарплату він ще з 1998 року не отримує, а віддає на благодійність.
Також відомо, що зарплати правоохоронців зростуть. За даними очільника МВС, це станеться із лютого.
До слова, 11 січня Офіс президента показав, що Зеленський в Україні. Адже питання про те, де цими днями перебував Зеленський сколихнуло спільноту останніми днями. Тим більш вчора, 10 січня, президент оприлюднив старе фото в новині про старт роботи на Банковій. Напередодні кілька блогерів написали, що Зеленський знову поїхав відпочивати. Зокрема, колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що глава української держави нібито разом з дружиною вилетів в бік одного з курортів в Індійському океані.