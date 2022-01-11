Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році

Офіційно президент заробляє менше за секретаря РНБО та спікера Ради

Торік на посаді президента Володимир Зеленський заробив 336 тисяч гривень. Посадовий оклад президента – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій Зеленський не отримував. Із зароблених коштів він сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Про це йдеться у документі від Державного управління справами, який оприлюднив «24 канал».

«Заробітна плата у 2021 році становила 365 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень, – мовиться у повідомленні.

Відповідь ДУС щодо зарплати президента Зеленського

Зарплати українських посадовців у 2021 році:

• Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.

• Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.

• Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;

• Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Скільки заробили нардепи:

• Давид Арахамія («Слуга народу») – 410 300 гривень.

• Юрій Бойко («Опозиційна платформа – За життя») – 485 425.

• Антон Герасимов («ЄС») – 540 867 гривень.

• Ірина Геращенко («ЄС») – 582 783 гривні.

• Віктор Медведчук («Опозиційна платформа – за життя») – 445 869 гривень.

• Вадим Рабінович (Опозиційний блок) – 465 579 гривень.

• Юлія Тимошенко («Батьківщина») – 486 593 гривень.

• Олена Шуляк («Слуга народу») – 546 058 гривень.

• Олександра Устінова («Голос») – 504 352 гривень.

До слова, у Раді троє депутатів працюють без жодного помічника. Зокрема у Петра Порошенка немає помічників у Верховній Раді, адже він не хоче витрачати на це кошти з держбюджету. Крім того, свою депутатську зарплату він ще з 1998 року не отримує, а віддає на благодійність.

Також відомо, що зарплати правоохоронців зростуть. За даними очільника МВС, це станеться із лютого.

До слова, 11 січня Офіс президента показав, що Зеленський в Україні. Адже питання про те, де цими днями перебував Зеленський сколихнуло спільноту останніми днями. Тим більш вчора, 10 січня, президент оприлюднив старе фото в новині про старт роботи на Банковій. Напередодні кілька блогерів написали, що Зеленський знову поїхав відпочивати. Зокрема, колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що глава української держави нібито разом з дружиною вилетів в бік одного з курортів в Індійському океані.



