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    Економіка та фінанси

    Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році

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    Стала відома зарплата президента Зеленського за минулий рік - Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році
    Стала відома зарплата президента Зеленського за минулий рік
    фото: glavcom.ua

    Офіційно президент заробляє менше за секретаря РНБО та спікера Ради

    Торік на посаді президента Володимир Зеленський заробив 336 тисяч гривень. Посадовий оклад президента – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій Зеленський не отримував. Із зароблених коштів він сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Про це йдеться у документі від Державного управління справами, який оприлюднив «24 канал».

    «Заробітна плата у 2021 році становила 365 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень, – мовиться у повідомленні.

    Відповідь ДУС щодо зарплати президента Зеленського
    Відповідь ДУС щодо зарплати президента Зеленського

    Зарплати українських посадовців у 2021 році:

    • Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.
    • Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.
    • Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
    • Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

    Скільки заробили нардепи:

    • Давид Арахамія («Слуга народу») – 410 300 гривень.
    • Юрій Бойко («Опозиційна платформа – За життя») – 485 425.
    • Антон Герасимов («ЄС») – 540 867 гривень.
    • Ірина Геращенко («ЄС») – 582 783 гривні.
    • Віктор Медведчук («Опозиційна платформа – за життя») – 445 869 гривень.
    • Вадим Рабінович (Опозиційний блок) – 465 579 гривень.
    • Юлія Тимошенко («Батьківщина») – 486 593 гривень.
    • Олена Шуляк («Слуга народу») – 546 058 гривень.
    • Олександра Устінова («Голос») – 504 352 гривень.

    До слова, у Раді троє депутатів працюють без жодного помічника. Зокрема у Петра Порошенка немає помічників у Верховній Раді, адже він не хоче витрачати на це кошти з держбюджету. Крім того, свою депутатську зарплату він ще з 1998 року не отримує, а віддає на благодійність.

    Також відомо, що зарплати правоохоронців зростуть. За даними очільника МВС, це станеться із лютого.

    До слова, 11 січня Офіс президента показав, що Зеленський в Україні. Адже питання про те, де цими днями перебував Зеленський сколихнуло спільноту останніми днями. Тим більш вчора, 10 січня, президент оприлюднив старе фото в новині про старт роботи на Банковій. Напередодні кілька блогерів написали, що Зеленський знову поїхав відпочивати. Зокрема, колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що глава української держави нібито разом з дружиною вилетів в бік одного з курортів в Індійському океані.

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    Теги: зарплата ДУС Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році