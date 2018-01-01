Найсуттєвіше змінились очікування українців щодо безробіття

У грудні 2017 року споживчі настрої українців погіршилися: індекс споживчих настроїв (ІСН) становив 60,3, що на 2 п. менше, ніж у листопаді. Зменшились майже всі складові індексу, найсуттєвіше змінились очікування щодо безробіття. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, проведеного GfK Ukraine. Індекс поточного



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Найсуттєвіше змінились очікування українців щодо безробіття

У грудні 2017 року споживчі настрої українців погіршилися: індекс споживчих настроїв (ІСН) становив 60,3, що на 2 п. менше, ніж у листопаді. Зменшились майже всі складові індексу, найсуттєвіше змінились очікування щодо безробіття. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, проведеного GfK Ukraine.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився на 0,3 п. та склав 57,5. Cкладові цього індексу змінились таким чином:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 47,3, що на 0,2 п. нижче від показника у листопаді;

індекс доцільності великих покупок (х5) знизився на 0,4 п. та встановився на позначці 67,7.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) опустився у грудні на 3,2 п. – до рівня 62,1. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) зменшився на 2,4 п. порівняно з минулим місяцем та сягнув 55,9;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 2,7 п та склав 59,0;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) становить 71,5, що на 4,5 п. нижче за показник листопада.

Очікування українців щодо безробіття у грудні значно погіршилися: показник індексу очікуваної динаміки безробіття піднявся на 16,3 п. та склав 138,4.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 3.5 п., склавши 190.3.

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців лишилися майже без змін: індекс девальваційних очікувань знизився на 0,9 пунктів - до значення 165,7.

«У грудні, незважаючи на очікувані свята, індекс споживчих настроїв показав тенденцію до невеликого зниження. До цього спричинилися погіршення очікувань щодо майбутнього доходу та розвитку економіки. Також після тривалого зменшення зріс індекс очікувань динаміки безробіття, що свідчить про невпевненість споживачів у перспективах росту економіки», – коментують аналітики GfK Ukraine.