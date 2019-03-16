США випередять Росію в експорті нафти – прогноз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США стануть другим найбільшим світовим експортером нафти – прогноз

Як заявляє Міжнародне енергетичне агентство, очікується, що США стануть другим найбільшим світовим експортером нафти до 2024 року завдяки сильній сланцевій промисловості.

Прогноз агентства щодо нафтового ринку на наступні п'ять років передбачає, що виробництво нафти в США збільшиться на 4 мільйони барелів на день, і це зростання складе 70% загальносвітового зростання видобутку нафти.

Агентство заявляє, що в 2021 році США в кінцевому рахунку стануть країною-експортером, а до 2024 року стануть другими після Саудівської Аравії, випередивши Росію.

Агентство прогнозує ослаблення впливу ОПЕК на глобальних ринках, оскільки виробництво різко падає через санкції відносно Ірану і політичні негаразди у Венесуелі.

Як повідомив, лідер місцевої опозиції і тимчасовий президент Хуан Гуайдо, опозиція Венесуели взяла під контроль нафтову компанію Citgo, яка є дочірнім підприємством державної PDVSA.

Джерело: NHK