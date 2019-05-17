США запровадили санкції проти п’яти росіян та чеченського спецназу



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Так званий Акт Магнітського був прийнятий у США сім років тому

Мінфін США розширив «список Магнітського»

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у четвер розширило санкційний «список Магнітського», включивши до нього п’ятьох громадян Росії та загін чеченського спецназу «Терек» - за масштабні порушення прав людини.

Про це йдеться у прес-релізі на офіційному сайті мінфіну США.

«Мінфін продовжує підвищувати ціну для осіб, які замішані в арешті, тортурах та смерті Сергія Магнітського, і також віддане реагуванню на масштабне порушення прав людини у Росії», - заявив Сігал Менделкер, віце-міністр з тероризму та фінансової розвідки мінфіну США.

Він додав, що основна увага приділена притягненню до відповідальності тих, хто вчинив жорстокі дії, включно з вбивством Бориса Немцова та масштабними порушеннями прав ЛГБТ-спільноти у Чечні.

«Унаслідок сьогоднішнього рішення, будь-яка власність чи частка у володінні визначених осіб, які належать або дотичні до юрисдикції США - заблоковані, а будь-які транзакції громадян США за участі визначених осіб заборонені. Сьогоднішнє рішення розширює список осіб, визначених Управлінням згідно Акту Магнітського до 55», - йдеться у повідомленні.

До списку санкціонованих росіян потрапило двоє чиновників Слідчого комітету Росії: Олена Трікуля та Геннадій Карлов. Ці особи, згідно з повідомленням мінфіну США, брали участь у вбивстві адвоката Сергія Магнітського. Трікуля приховувала дані слідства та блокувала розслідування . Карлов займався утриманням Магнітського у неволі, приховуванням фактів порушень, введенні громадськості в оману.

До списку також внесені чеченці Абузайд Вісмурадов, Сергій Коссієв, Руслан Геремеєв та чеченський загон спецназу «Терек».

За даними мінфіну США, всі вони замішані у масштабних порушеннях прав людини. Вісмурадов є командиром «Терека». Коссієв є начальником виправної колонії номер 7 (ВК-7) у Карелії. Він замішаний у вбивствах, тортурах і масштабних порушеннях прав людини, повідомляє мінфін США. Геремеєва у документі називають «агентом Кадирова», який за його вказівкою організовував чисельні вбивства і тортури.

«З початку 2017 року, правоохоронці Чечні та члени органів безпеки розпочали серію «чисток» проти осіб, яких вони вважають членами спільноти ЛГБТ. Вони відслідковували десятки людей за такими звинуваченнями, дехто з яких - зникли, інші ж повернулися до родин ледь живими після побоїв… Декілька людей загинули», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, так званий Акт Магнітського був прийнятий у США сім років тому, потім їх прикладу послідували Канада й декілька європейських країн. Документ названо на честь загиблого в СІЗО російського юриста Сергія Магнітського.

Цей акт дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопоставлених чиновників, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини. Пізніше «акту Магнітського» було надано статус глобального закону, таким чином санкції по ньому можуть застосовуватися до усіх країн, громадяни яких порушують, на думку США, права людини.

Раніше у квітні Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо глави уряду Чечні Мусліма Хучієва, якого вважають причетним до порушень прав людини.

Джерело: Укрінформ