Лондон дав пораду Києву щодо перемовин із РФ

Договір із росіянами підписувати не час

Велика Британія вважає, що наразі не треба поспішати укладати угоду з Кремлем

Велика Британія не рекомендує поки що укладати угоду з росіянами. Про це пише The Times.

У цьому питанні Лондон займає жорсткішу позицію, ніж Париж, Берлін та Вашингтон.

Джерела видання в британському уряді нібито вказують на те, що договір має бути підписаний тільки в той момент, коли Україна «перебуватиме в максимально сильній позиції».

Зазначається, що влада Сполученого Королівства стурбована бажанням інших західних союзників домогтися українсько-російської угоди в короткостроковій перспективі, чим може підштовхнути Київ до значних поступок Росії.

Нагадаємо, стало відомо, коли продовжаться переговори з Росією. Це відбудеться уже сьогодні.