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    Лондон дав пораду Києву щодо перемовин із РФ

    Договір із росіянами підписувати не час - Лондон дав пораду Києву щодо перемовин із РФ
    Договір із росіянами підписувати не час
    фото: Reuters

    Велика Британія вважає, що наразі не треба поспішати укладати угоду з Кремлем

    Велика Британія не рекомендує поки що укладати угоду з росіянами. Про це пише The Times.

    У цьому питанні Лондон займає жорсткішу позицію, ніж Париж, Берлін та Вашингтон.

    Джерела видання в британському уряді нібито вказують на те, що договір має бути підписаний тільки в той момент, коли Україна «перебуватиме в максимально сильній позиції».

    Зазначається, що влада Сполученого Королівства стурбована бажанням інших західних союзників домогтися українсько-російської угоди в короткостроковій перспективі, чим може підштовхнути Київ до значних поступок Росії.

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    Нагадаємо, стало відомо, коли продовжаться переговори з Росією. Це відбудеться уже сьогодні.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Париж Україна Берлін Вашингтон влада окупація #stoprussia
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    Лондон дав пораду Києву щодо перемовин із РФ