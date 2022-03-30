Велика Британія заборонила обслуговувати літаки й судна підсанкційних росіян

Олігархи не отримають сервісу для свого транспорту

Обмеження торкнуться бізнесменів Євгена Швідлера й Олега Тінькова

Великобританія ухвалила нові законі проти російських олігархів. Заборонила обслуговувати їхні літаки й судна. Про це пише The Guardian.

Заборона стосується усіх олігархів, які потрапили під список санкцій внаслідок вторгнення Російської Федерації на територію України.

Управління із закордонних справ, справ Співдружності та розвитку відзначило, що нові правила будуть негайно використані проти бізнесменів Росії Євгена Швідлера й Олега Тінькова.

Також санкції щодо фінансів, торгівлі або ж морських перевезень були введені й проти «ЛДНР».

«Немає сумнівів, що Путін та його еліта були здивовані силою наших санкцій.Ми продовжуватимемо посилювати тиск доти, доки російські війська перебувають в Україні, націлюючись не лише на бізнес олігархів, а й на їх активи та міжнародний спосіб життя», – заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Нагадаємо, мир в Україні не стане підставою для скасування британських санкцій з Росії.

Раніше стало відомо, що Британія конфіскує лондонську квартиру доньки Лаврова.

Читайте також: