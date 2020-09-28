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    У Києві кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком у мільйон доларів

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    У Києві кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком у мільйон доларів

    Було встановлено понад 20 онлайн-казино, які розробила компанія

    Київське управління кіберполіції затримало організаторів компанії, яка створила 20 онлайн-казино зі щомісячним оборотом понад 500 тисяч доларів. Про це йдеться у повідомленні кіберполіції. 

    Організатори створили фірму, яка, нібито, мала б займатися розробкою веб-ресурсів та онлайн-ігор в Україні. Але фактично вона займалася створенням, технічною підтримкою та обслуговуванням клієнтів онлайн-казино. Більш того, співробітники фірми займалися розробкою ігрових платформ для азартних ігор.

    Щоб придбати собі онлайн-казино, клієнти сплачували 20 тисяч доларів. За додаткові гроші фірма могла налаштувати просування казино в інтернеті для залучення нових гравців. 

    У штаті цієї фірми налічувалося більш як 80 робітників. Загалом, щомісяця прибуток від діяльності фірми складав приблизно 500 тисяч доларів. 

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Максимальна санкція статті передбачує штраф від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Нагадаємо, що у серпні Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає легалізацію грального бізнесу. Зали з ігровими автоматами дозволять розташовувати тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових — казино. Допустимий вік гравця азартних ігор, відповідно до закону, стартує від 21 року. 

    Для онлайн-казино впроваджується сертифікована обов’язкова онлайн-система моніторингу, та вимога мати веб-сайт в доменній зоні UA. Також власники онлайн-казино повинні забезпечити гравцям можливість встановлювати добровільні обмеження витрат грошей і часу.

    За ведення грального бізнесу без ліцензії законом передбачена кримінальна відповідальність (штраф від 170 до 680 тисяч гривень, за повторне порушення — від 680 до 850 тисяч гривень) або ж позбавлення волі. Також штрафи можливі за низку порушень організаторів, наприклад, допуск до гри людей, молодших 21 року, — штраф близько 2 млн 360 тисяч гривень, а за повторне порушення — анулювання ліцензії.

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