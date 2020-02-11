«Капітал» і Parimtach. Суд постановив заблокувати 59 сайтів ЗМІ і казино



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Яким чином в компанію до сайтів онлайн-казино потрапили відразу кілька інтернет-видань — невідомо

Печерський райсуд Києва прийняв рішення заблокувати доступ до 59 веб-сайтів, серед яких ряд онлайн-видань та сайти десятків букмекерських компаній і онлайн-казино.

Блокуванню, серед інших, підлягають сайти видань «Капітал», «Вголос», Skelet-info (вказаний як skeletinfo.org), сайти букмекерських компаній і онлайн-казино parimtach.com, cosmolot.com.ua, joykasino.net, wulkan777 і безліч інших.

Відповідну інформацію на своєму офіційному сайті розмістила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Згідно з інформацією НКРЗІ, суд ухвалив рішення «накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні 59 веб-ресурсів, шляхом зобов’язання інтернет-провайдерів закрити до них доступ».

Закрити доступ до сайтів суд зобов’язав усіх великих інтернет-провайдерів країни, а також «інших інтернет провайдерів, які здійснюють діяльність на території України і включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, перелік яких міститься на офіційному сайті НКРЗІ».

До слова, в законі України «Про телекомунікації» не використовується термін «інтернет-провайдер» — законом визначені тільки оператори і провайдери телекомунікацій, тому яких саме інтернет-провайдерів зобов’язали блокувати сайти відомо тільки самому суду.

У списку заблокованих сайтів зазначений також сайт favorit.com.ua, який вже був заблокований іншим рішенням суду. Повний перелік сайтів, які вирішив заблокувати Печерський райсуд, наведено в кінці публікації.

Рішення про блокування суд ухвалив ще 27 січня, але на сайті НКРЗІ інформація про нього опублікована тільки сьогодні. Саме рішення, на яке посилаються в Нацкомісії, на даний момент відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Однак, згідно з ЄДРСР, кримінальну справу, в рамках якої поліцейські зажадали блокування ресурсів, відкрито 4 липня минулого року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203−2 (Зайняття гральним бізнесом), ч. 2 ст. 200 (Підроблення документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей), ч. 2 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За версією слідства, невстановлені особи за попередньою змовою, з допомогою веб-ресурсів здійснюють незаконні дії щодо перерахунку грошових коштів через електронні гаманці за участь в азартних іграх, які в подальшому цими особами отримуються в готівковій формі. Тим самим невідомі скоюють фінансові операції та інші операції з грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом для легалізації (відмивання) грошових коштів. Крім того, за даними слідства, невстановлені особи за допомогою веб-ресурсів здійснюють дії з надання доступу до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі Інтернет і здійснюють незаконні дії щодо перерахунку грошових коштів через електронні гаманці за участь в азартних іграх.

Яким чином в компанію до сайтів онлайн-казино потрапили відразу кілька інтернет-видань — невідомо.

Публікація рішення суду на сайті телеком-регулятора не виконує будь-якої іншої функції, крім інформативної. Для того, щоб заблокувати доступ до того чи іншого ресурсу в операторів і провайдерів телекомунікацій повинна бути відповідно завірена копія ухвали суду. Чи вдасться суду розіслати копію рішення всім операторам і провайдерам (а їх в реєстрі - понад 7 тисяч) — питання відкрите.

Повний список сайтів, які провайдери, на думку суду, повинні блокувати:

skeletinfo.org (в актуальній адресі видання є дефіс — ред.); blackmark. club; dosye.com.ua; capital.ua; vgolos.info; vilkov.com; obmen. tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; smi. today; ukr. fm; theworldnews.net; parimathc.com; lxslot.com; triumphcasino.com; favorit.com.ua; lxbetua.com; parimtach.com; finbet. bet; casino.flint.bet; bazabet.com.ua; vulkanstars.com; xcasino68.com; zolotoloto.com; nostalgycasino.com; vipnetgame.com; cosmolot.com.ua (з цього домену налаштований редирект на сайт kosmolotonline.com — Ред.); eldorado24.com; goxbet.com; gmslots.com; slotclub. casino; kozakov.com.ua; casinomoney.com.ua; xcasino57.com; slotor.com; slotclub. casino; pmcasinowin.com; joykasino.net; gmsdeluxe.com; grand-casino.com; gruppirovka. casino; wulkan777.com; 777originals.com; bosscasino.com; admiral777.com; bitcoinplay. io; vulkan24club.com; vdeluxe.net; vulkanslot.com; vulkanroyal.com; elslots.com; slotoking.com; crystalslot.com; maxbetslots.com; nikebets.com; oligarhcasino.com; pointloto.com; slotozal.com; pharaonbet.com.

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