Стало відомо, на скільки може зрости бюджет від виведення бізнесу із «тіні»

За словами Южаніної, наразі Україна має йти шляхом податкової лібералізації, а не посилення податкового тиску

Влада має не збільшувати податковий тягар для «білого» бізнесу, а зменшувати обсяг «тіньового» через податкову лібералізацію. Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Білі підприємства і так мають зараз величезне податкове навантаження. Треба боротися і давати інструменти для того, щоб із тіні підняти той великий пласт економіки, 40 і більше відсотків по різним даним, тіньової економіки в Україні. Всі вони мають також сплачувати податки. Ви зрозумійте, наскільки ми можемо збільшити надходження в бюджет. На 50-60%», – сказала Южаніна.

За її словами, наразі Україна має йти шляхом податкової лібералізації, а не посилення податкового тиску. Саме зменшення податків дозволить вивести економіку з тіні.

«Що породжує тіньову економіку? Найбільше – неможливість сплатити податкове навантаження на фонд заробітної плати. Бо коли треба за кожні 100 гривень заплатити 415 гривень в бюджет, то, наприклад, середній український бізнес такого податкового навантаження не витримує», – пояснила Южаніна.

Вона також нагадала, що саме такий результат дало зменшення ЄСВ у 2016 році – внаслідок зниження ставки податку майже вдвічі обсяг надходжень від нього не змінився, тобто більше підприємців почали виплачувати людям «білу» зарплату.

«Коли в 2016 році знизили ставку єдиного соціального внеску з 40 і більше відсотків, від 40 до 46, до 22%, за два роки фонд заробітної плати виріс до тих розмірів, що в абсолютній величині єдиного соціального внеску сплачували стільки ж. Чому він виріс? Тому що тоді була якраз і податкова амністія», – розповіла Южаніна.

Раніше народний депутат України Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.

Водночас економіст Борис Кушнірук наголосив: посилення податкового навантаження зменшить конкурентоздатність вітчизняного бізнесу і привабливість країни для інвесторів.