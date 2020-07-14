Тимошенко порахувала, скільки грошей українці просадять в казино за рік



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Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступає проти легалізації грального бізнесу

Депутатка вважає, що влада хоче збагатитися на людській біді

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що законом про гральний бізнес влада «легалізує грабунок українців мафією». Крім того, легалізація грального бізнесу позбавлятиме українців 82 млрд гривень щороку.

Про це вона сьогодні заявила під час виступу у Верховній Раді.

«Наші експерти прорахували наслідки ухвалення цього закону, і я зараз хочу повідомити, що для того, щоб отримати в бюджет ті чотири мільярди гривень, про які говорить президент, треба, щоб українці програли 82 мільярди гривень», – зазначила лідер «Батьківщини».

Тимошенко вважає, що «влада хоче збагатитися на людській біді», на хворобі, що має назву лудоманія.

При цьому в законі, як зауважила депутатка, по суті, ще й передбачається звільнення грального бізнесу від податків.

«Українці важко працюють в аграрному секторі, важко працюють на заводах, підприємствах, заробляючи цю нещасну копійку для своєї родини. А мафії зараз цим законом віддаються мільярди для того, щоб просто зняти з людей ці гроші в беззаконний спосіб», – обурилася лідерка партії.

Зазначимо, що після прийняття проєкту закону нардепи вже заблокували його підписання.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років.

Законопроєкт передбачає запровадження системи ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, де розмір плати за ліцензію буде залежати від виду діяльності і розташування закладу.

Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.