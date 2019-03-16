Стало відомо, скільки рахунків закрили банки у 2018 році



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У минулому році «Ощадбанк» закрив 3,63 мільйона рахунків

У 2018 році державний «Ощадбанк» закрив значну частину рахунків (понад 3,6 мільйона), водночас «Укргазбанк» – наростив клієнтську базу на понад півмільйона.

Про це свідчать статистичні дані НБУ, які потрапили у розпорядження Finbalance.

Так, у минулому році «Ощадбанк» закрив 3,63 мільйона рахунків. Таким чином кількість рахунків, відкритих у цьому банку, знизилась майже на четверть – із 16,88 мільйона до 13,25 мільйона.

Суттєво (у 14 разів) скоротилась і клієнтська база »Укрсоцбанку» – на 2,36 млн до 180,5 тисяч.

Клієнтська база »Альфа-Банку» дещо зменшилася – на 8,3 тис., або на 0,4% – до 1,9 млн.

Помітно скоротилась також клієнтська база »Приватбанку». У минулому році 1,05 млн (4,6%) рахунків у цьому банку було закрито, їхня кількість скоротилася з 22,85 млн до 21,8 млн.

Зазначається, що найбільше в 2018 році зросла клієнтська база в »Укргазбанку» – на 565 тис. осіб (+70,5%) – із 801,9 тис осіб до 1,37 млн осіб. Як наслідок він найпомітніше наростив «клієнтську» частку на ринку – до 4,95% від населення працездатного віку (+2,08 в.п.).

Водночас у прес-службі «Ощадбанку» звертаюсь увагу на те, що у статистичних даних відображено не кількість клієнтів, а кількість рахунків.

«Зважаючи на розповсюдження деякими інформресурсами статті із некоректною інформацією щодо драматичного скорочення кількості клієнтів банку, повідомляємо наступне: у статистичних даних, на які посилається першоджерело, відображено не кількість клієнтів, а кількість рахунків», – повідомляється у заяві «Ощадбанку».

Також у банку підкреслили, що «щорічно згідно з законодавством банк закриває рахунки, за якими не було руху коштів протягом трьох років. Щоквартально дані щодо кількості клієнтів банку, як і інші показники діяльності всіх держбанків, публікуються на сайті Міністерства фінансів».