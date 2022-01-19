Стало відомо, у якому банку українці тримають найбільше грошей
Найбільше заощаджень зберігається у Приватбанку
фото: glavcom.ua
Вклади в українських банках становлять 641 млрд
Банки, які входять у Фонд гарантування вкладів України, зберігають 641 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ.
Наразі в нашій країні працює 71 банк, але учасниками Фонду є 70 з них. Загалом у банках налічується майже 50 млн вкладів.
Найбільше депозитів у Приватбанку на 248,8 млрд гривень. У держбанку тримають свої кошти понад 23 млн осіб.
Які банки увійшли до топу щодо вкладів:
- Альфа-Банк – 48,9 млрд гривень, 2,5 млн вкладників.
- Райффайзен Банк – 45,9 млрд гривень, кількість вкладників – 2,7 млн.
- ПУМБ – 34,2 млрд гривень, кількість вкладників – 2,4 млн.
- Укрсиббанк – 33,6 млрд гривень, кількість вкладників – 1,7 млн.
Нагадаємо, банки без пояснень можуть блокувати картки своїх клієнтів.
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