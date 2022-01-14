Банки без пояснень можуть блокувати картки своїх клієнтів

Українські банки мають право заблокувати картку клієнта та звернутися до нього за поясненнями. Це може відбутися у разі нетипових операцій, які не відповідають фінансовим можливостям клієнта. Така норма передбачена у законі про фінмоніторинг.

Відповідно до норм закону, банки повинні ідентифікувати платників. Якщо за один день на рахунок надійде декілька платежів по 5 тисяч гривень, банк може тимчасово заблокувати рахунок та звернутися за поясненнями.

Під особливий контроль потрапляють анонімні перекази, коли відправник не підтверджує свою особу під час здійснення операції.

Окрім цього, кожен український банк проводить власний фінмоніторинг і на власний розсуд може заблокувати будь-яку транзакцію, яку вважає підозрілою.

Зверніть увагу, що до 5 тисяч гривень можна поповнити готівкою рахунок або картку без ідентифікації особи.

Норми закону не поширюються на:

сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов'язкових зборів та платежів (незалежно від суми);

сплату кредиту у сумі до 30 тисяч гривень;

перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тисяч гривень;

зняття коштів з власного рахунку.

У вересні 2021 року максимальну суму переказів без ідентифікації було збільшено на 1 гривню. Закон ухвалили через те, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4999 гривень, тому її вирішили округлити.

Крім того, у 2021 році у Верховній Раді була спроба підняти максимальну суму анонімних переказів до 25 тисяч гривень, однак рішення відклали. Водночас банки встановлюють власні норми щодо системи фінмоніторингу, жорсткість яких може відрізнятися.

Що робити, якщо картку заблокували:

Телефонуйте в банк. Номер телефону є на зворотному боці картки, на сайті банку або в мобільному додатку. Співробітник банку запитає дані паспорта і кодове слово (кожен банк по-своєму ідентифікує клієнта) і з'ясує причину блокування. Також, для того щоб розблокувати банківську картку, фінансова установа може вимагати від її власника подати заяву в письмовій формі безпосередньо в офісі або філії банку. Якщо блокування сталося через помилкове введення PIN-коду, картку можна розблокувати, використовуючи дистанційні канали обслуговування.

Якщо ваш телефон підтримує режим тонового набору номера, у деяких банків існує екстрена кнопка блокування/ розблокування картки. Так вас відразу з'єднають з оператором без черги. Якщо перебуваєте в міжнародному роумінгу, заощадите чимало грошей.

Якщо картку заблокував банк, але ви можете підтвердити свої останні операції, її розблокують. Якщо картку заблокували з ініціативи платіжної системи, розблокувати її не вдасться – тільки перевипустити.

Раніше ми повідомляли, що доходи українців почнуть перевіряти завдяки непрямим методам контролю. Податковій службі вдасться провести таку перевірку, якщо неофіційний дохід надходив на банківські картки українців.

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