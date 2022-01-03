Обсяг облігацій внутрішньої державної позики зріс за рік на 62 млрд грн

Станом на початок 2022 ругого року загальний обсяг ОВДП в обігу становить 1,06 трлн грн

Упродовж минулого року загальний обсяг державних облігацій в обігу перетнув позначку в 1 трлн грн

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні впродовж 2021 року збільшився на 62 млрд грн., перевищивши позначку в 1 трлн. Про це повідомляє finclub.net із посиланням на Національний банк України.

При цьому обсяги ОВДП на балансі Національного банку скоротилися на 11,97 млрд грн – до 312,61 млрд, а на балансі територіальних громад зменшилися на 109 млн грн – до 77,3 млн.

У всіх інших груп інвесторів вкладення в державні цінні папери зросли. Так, іноземні інвестори докупили державних облігацій на 7,353 млрд грн – до 92,644 млрд.

Фізичні особи за рік придбали ОВДП на 14,03 млрд грн і їх портфель зріс до 25,13 млрд грн.

Юридичні особи придбали держоблігації на 25,02 млрд грн (до 83,08 млрд грн), а банки – на 27,42 млрд грн (до 546,81 млрд грн).

Зазначимо, облігації внутрішніх державних позик України – державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Мінфін використовує ОВДП, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський задекларував 2,78 млн грн, отриманих в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та відсотків.

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