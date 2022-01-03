  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Обсяг облігацій внутрішньої державної позики зріс за рік на 62 млрд грн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станом на початок 2022 ругого року загальний обсяг ОВДП в обігу становить 1,06 трлн грн - Обсяг облігацій внутрішньої державної позики зріс за рік на 62 млрд грн
    Станом на початок 2022 ругого року загальний обсяг ОВДП в обігу становить 1,06 трлн грн
    фото з відкритих джерел

    Упродовж минулого року загальний обсяг державних облігацій в обігу перетнув позначку в 1 трлн грн

    Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні впродовж 2021 року збільшився на 62 млрд грн., перевищивши позначку в 1 трлн. Про це повідомляє finclub.net із посиланням на Національний банк України.

    При цьому обсяги ОВДП на балансі Національного банку скоротилися на 11,97 млрд грн – до 312,61 млрд, а на балансі територіальних громад зменшилися на 109 млн грн – до 77,3 млн.

    У всіх інших груп інвесторів вкладення в державні цінні папери зросли. Так, іноземні інвестори докупили державних облігацій на 7,353 млрд грн – до 92,644 млрд.

    Фізичні особи за рік придбали ОВДП на 14,03 млрд грн і їх портфель зріс до 25,13 млрд грн.

    Юридичні особи придбали держоблігації на 25,02 млрд грн (до 83,08 млрд грн), а банки – на 27,42 млрд грн (до 546,81 млрд грн).

    Зазначимо, облігації внутрішніх державних позик України – державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Мінфін використовує ОВДП, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету.

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський задекларував 2,78 млн грн, отриманих в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та відсотків.

    Читайте також:
    Теги: Мінфін Національний банк банк облігація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обсяг облігацій внутрішньої державної позики зріс за рік на 62 млрд грн