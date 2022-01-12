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    Економіка та фінанси

    Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки на 2022 рік

    •  glavcom.ua
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    Згідно з новим прогнозом Світового банку, глобальне зростання економіки помітно сповільниться

    Світовий банк знизив прогноз зростання глобальної економіки у 2022 році до 4,1%, що на 0,2% менше, ніж було вказано у попередньому звіті банку, оприлюдненому в червні 2021 року. Про це йдеться у доповіді Світового банку.

    «Після сильного піднесення у 2021 році світова економіка явно сповільнюється на тлі нових загроз, пов'язаних із варіантами коронавірусу, а також зростанням інфляції, боргом і нерівністю доходів, які можуть поставити під загрозу відновлення у країнах із ринком, що формується, і країнах, які розвиваються», – ідеться у доповіді.

    Згідно з новим прогнозом, глобальне зростання помітно сповільниться і сягне у 2023 році 3,2%, оскільки незадоволений попит зникає, а фіскальну та монетарну підтримку згортають у всьому світі.

    «Світова економіка стикається одночасно з Covid-19, інфляцією і політичною невизначеністю. Зростання нерівності і проблеми безпеки особливо згубні для країн, які розвиваються. Для того, щоб вивести країни на сприятливий шлях зростання, потрібні узгоджені міжнародні дії і всеосяжний набір зустрічних заходів національної політики», – зазначив президент Світового банку Девід Малпасс.

    До слова, Світовий банк схвалив виділення Україні $150 млн. Кошти спрямовані на допомогу у боротьбі з коронавірусом.

    Теги: економіка банк Світовий банк
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    Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки на 2022 рік