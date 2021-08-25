Суд Німеччини винесе рішення щодо «Північного потоку – 2»

Згідно з газовою директивою ЄС, газопровід не має залежати від «Газпрому»

25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа, що у Німеччині, винесе рішення щодо скарги акціонерного товариства російського газопроводу «Північний потік – 2» на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Про це повідомляє Interfax-Україна.

Відомо, що учасники процесу не будуть присутні на засіданні.

Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке є регулятором газового ринку ФРН, раніше прийняло рішення не звільняти газопровід від виконання норм газової директиви ЄС, яка вимагає розділення компаній, що постачають газ, та тих, що його транспортують.

Відповідно до директиви, «Північний потік – 2» має бути незалежним від «Газпрому». При цьому за 50% пропускної потужності газопроводу повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Усі можливі вийнятки з цього правила повинні схвалюватися Єврокомісією. Саме це рішення акціонери газопроводу оскаржують у суді.

Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які було збудовано до 23 травня 2019 року.

Проте, як уточнили в пресслужбі суду, до питання подальшого будівництва газопроводу судове рішення ніякого відношення не матиме.

Нагадаємо, на думку експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських та всіх європейських платників податків $6 млрд.

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