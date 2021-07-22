Зросте ризик повномасштабної військової агресії з боку Росії: Вітренко про запуск «Північного потоку-2»

Глава «Нафтогазу» каже, що цей проєкт ніколи не повинен запрацювати

Україна не змінить свого ставлення до проєкту газопроводу «Північний потік -2»: його запуск ставить під загрозу безпеку країни і регіону загалом.

«Наша позиція незмінна: «Північний потік 2» – це загроза для безпеки України та всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принцип «жодних домовленостей про Україну без України» буде дотримано. «Північний потік-2» – це геополітична зброя Кремля, тому ми не зовсім розуміємо як інші країни, особливо країни-лідери західного світу можуть домовлятися про проект Кремля», – сказав він в інтерв'ю «Голосу Америки».

Питання компенсації Україні критичної загрози для її безпеки звучить дивно на тлі тривалої агресії з боку Росії.

«Якщо не буде фізичного транзиту газу через Україну, значно зросте ризик повномасштабної військової агресії з боку Росії. Росія очікує, що якщо військові дії не торкнуться європейських споживачів, то Європа обмежиться висловлюваннями глибокого занепокоєння подіями в Україні», – зазначив Вітренко.

Глава «Нафтогазу» закликав західні країни бути реалістами, розуміти ризики загрози з боку Москви, прораховувати їх наперед і не допустити ситуації, коли вже буде пізно «і всі будуть розводити руками і висловлювати глибоку стурбованість, як це вже було з окупацією Криму і частин Донецької і Луганської областей».

«Ми вважаємо, що якщо з усіх боків буде розуміння, що це геополітичний проєкт, що це зброя і загроза безпеці України і всьому регіону, то цей проєкт ніколи не буде реалізовано, газопровід не запрацює. Повинен бути комплекс заходів, і американські санкції є дуже важливим елементом. Вони дієві»,– резюмував глава НАК.

Вітренко нагадав, що Демократична і Республіканська партії США підтримують боротьбу України проти «ПП2», висловивши надію, що буде зроблено все можливе для накладення санкцій проти компанії оператора проекту Nord Stream AG.

Нагадаємо, в Україну найближчим часом з візитом прибуде радник Державного департаменту США Дерек Чолле.

Візит радника ймовірно буде пов'язаний з обговоренням «Північного потоку-2».

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