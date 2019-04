Суд по націоналізації ПриватБанку відбудеться на наступний день після виборів



Один із судів по ПриватБанку перенесли на 22 квітня

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на 22 квітня - наступного дня після другого туру президентських виборів - розгляд апеляційної скарги Нацбанку України стосовно Приватбанку.

Апеляція подана на рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував розпорядження НБУ про проведення перевірки ПриватБанку в жовтні 2016 року, підсумки якої лягли в основу націоналізації фінустанови.

Вердикт про перенесення слухань суд виніс у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника однієї зі сторін спору.

Сьогодні Петро Порошенко заявив, що пов’язані з Володимиром Зеленським особи вже готують позов про компенсацію в $2 млрд за ПриватБанк. «Так само на столі питання щодо позову до суду щодо визнання незаконною націоналізації, які вони намагаються дуже швидко провести до президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їх участі. Не вийде», - додав Порошенко.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Генадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди. В даний час сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Суд по націоналізації ПриватБанку

В кінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій Приватбанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Cуд 9 квітня також задовольнив клопотання позивачів про розширення позовних вимог пунктом про повернення їм акцій Приватбанку, а розгляд справи по суті відклав на 16 квітня.

Крім того Окружний адміністративний суд Києва на початку квітня оголосив перерву до 18 квітня у справі за ще одним позовом Коломойського про націоналізацію ПриватБанку - до Нацбанку України, ФГВФО, Кабінету міністрів і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР). Згідно з базою судових рішень, провадження у цій адміністративній справі було відкрито ухвалою суду від 14 червня 2017 року. До справи в якості третіх осіб також залучені ПриватБанк і Мінфін.

Крім того, Господарський суд Києва оголосив перерву до 16 квітня у справі за позовом Коломойського і Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку від 21 грудня 2016 року.

Історія суперечки стосовно дій НБУ

Як повідомлялося, кіпрська компанія Triantal Investments Ltd, що була одним з найбільших акціонерів ПриватБанку, оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів України. Зокрема, компанія в березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірними і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким регулятор ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки. Окружний суд Києва 2 березня 2018 року задовольнив цей позов.

Нацбанк подав апеляцію, проте на початку червня апеляційний адмінсуд призупинив її розгляд за клопотанням Triantal Investments, давши до півроку часу на підготовку до судового засідання.

Провадження у справі було відновлено визначенням Шостого апеляційного адмінсуду від 18 лютого 2019 року, а перше засідання призначено на 12 березня.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частка Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.