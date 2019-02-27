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    Економіка та фінанси

    Суд повернув державі землю вартістю мільярд гривень

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    Земельна ділянка на Дніпропетровщині має площу 1147 га і коштує понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень - Суд повернув державі землю вартістю мільярд гривень
    Земельна ділянка на Дніпропетровщині має площу 1147 га і коштує понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень

    Підставами для звернення прокуратури до суду стало порушення орендарем вимог законодавства під час використання земельної ділянки

    Суд розірвав договір оренди між державою та товариством з обмеженою відповідальністю й повернув державі земельну ділянку вартістю понад 1,025 мільярда гривень.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

    «Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позовні вимоги Новомосковської місцевої прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки водного фонду площею 1147 га, вартістю понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень, яка розташована на території Піщанської сільської ради Новомосковського району», - йдеться в повідомленні.

    За даними прокуратури, підставами для звернення прокуратури до суду стало порушення орендарем вимог законодавства під час використання вказаної земельної ділянки.

    Крім того, Центральний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги товариства.

    Також головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентином Резніченком на виконання рішення суду видано розпорядження щодо прийняття земельної ділянки, яку за актом державного виконавця вилучено у користувача та повернуто у власність держави.

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