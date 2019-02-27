Суд повернув державі землю вартістю мільярд гривень



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Земельна ділянка на Дніпропетровщині має площу 1147 га і коштує понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень

Підставами для звернення прокуратури до суду стало порушення орендарем вимог законодавства під час використання земельної ділянки

Суд розірвав договір оренди між державою та товариством з обмеженою відповідальністю й повернув державі земельну ділянку вартістю понад 1,025 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

«Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позовні вимоги Новомосковської місцевої прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки водного фонду площею 1147 га, вартістю понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень, яка розташована на території Піщанської сільської ради Новомосковського району», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, підставами для звернення прокуратури до суду стало порушення орендарем вимог законодавства під час використання вказаної земельної ділянки.

Крім того, Центральний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги товариства.

Також головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентином Резніченком на виконання рішення суду видано розпорядження щодо прийняття земельної ділянки, яку за актом державного виконавця вилучено у користувача та повернуто у власність держави.