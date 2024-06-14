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Суд повернув у держвласність майно підприємства «Нефон» вартістю 200 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд повернув у держвласність майно підприємства «Нефон» вартістю 200 млн грн
До складу майнового комплексу входять п’ятиповерхова та одноповерхова будівлі, а також дитячий оздоровчий табір «Казковий»
фото Офіс Генерального прокурора

Загальна площа об’єктів нерухомого майна складає 7238 м кв. Їх вартість становить понад 200 млн грн.

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Нефон» в Одесі у судовому порядку повернуто державі. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. 

Як зазначили у пресслужбі, до складу майнового комплексу входять п’ятиповерхова та одноповерхова будівлі, а також дитячий оздоровчий табір «Казковий».

Загальна площа об’єктів нерухомого майна складає 7238 м кв. Їх вартість становить понад 200 млн грн.

Встановлено, що майно єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Нефон» передали в оренду товариству з обмеженою відповідальністю.

Як проінформували у пресслужбі, прокурори звернулися до суду з позовною заявою у зв’язку із істотними порушеннями умов договору. 

Зокрема, повідомляється, що орендар несвоєчасно сплачував кошти за користування майном, використовував його не за цільовим призначенням та не забезпечив збереження приміщень. Мова йде про заходи для запобігання пошкодженню та псуванню майна, дотримання норм протипожежної безпеки. Також не забезпечувалося постійне страхування орендованого майна.

Позов мотивовано і тим, що товариство з обмеженою відповідальністю без згоди орендодавця – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях – передало орендоване майно в суборенду.

У травні 2024 року Південно-західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позовні вимоги прокурора про стягнення з відповідача заборгованості, розірвання договору та зобов’язання повернути державне майно.

Наразі прокуратура вживає заходи щодо забезпечення виконання судового рішення. «Оспорювані об’єкти нерухомості будуть повернуті у розпорядження держави в особі Фонду держмайна», - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». Про це йдеться к розпорядження від 23 квітня 2024 р. № 352-р.

Раніше повідомлялося, що середня кількість учасників на аукціонах із приватизації держмайна за п’ять місяців поточного року становить 5,34, що є рекордом за час роботи Фонду держмайна. Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

До слова, Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки екс-міністра освіти України Дмитра Табачника. Про це повідомив  голова Фонду державного майна України Віталій Коваль. 

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Теги: прокуратура прокурор Миколаїв Фонд державного майна майно табір страхування

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