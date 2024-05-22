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Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
Норвегія заарештує Нетаньягу та низку осіб із ХАМАСу
фото із відкритих джерел

Норвегія готова заарештувати Нетаньягу та лідерів ХАМАСу

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що їм доведеться заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта на норвезькій території, якщо Міжнародний кримінальний суд видасть відповідний ордер. Про це повідомило сьогодні, 22 травня, видання The Jerusalem Post.

Міністр наголосив, що застосує той самий захід і до лідера ХАМАСу. Він зазначив, що цей намір є обов'язковим і для інших європейських країн. Після цієї заяви Норвегія стала першою європейською країною, яка оголосила про свою готовність заарештувати Нетаньягу, якщо буде виданий ордер на його арешт.

«Якщо вони (прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу або міністр оборони Йоав Галант, –  «Главком») або будь-які лідери ХАМАСу прибудуть до Норвегії, згідно з міжнародним правом, ми зобов’язані їх заарештувати. Той самий принцип застосовується до всіх європейських країн, крім Туреччини», – сказав Ейде.

У понеділок прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що запросив видачу міжнародних ордерів на арешт Нетаньягу, Галанта та трьох лідерів ХАМАС – Ісмаїла Ханії, Ях'ї Сінвара та Мохаммеда Дей – за звинуваченням у «військових злочинах», «злочинах проти людства». Рішення про видачу будь-якого із запрошених ордерів на арешт ухвалюється колегією із трьох суддів Міжнародного кримінального суду на підставі оцінки доказів, наданих прокуратурою МКС.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що взяв до відома заяву прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАСу. Боррель нагадав, що всі держави, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, зобов’язані виконувати рішення суду.

До слова, Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Читайте також: Нетаньягу під загрозою арешту: що стоїть за запитом Міжнародного кримінального суду?

Теги: міністр Римський статут арешт прокурор Норвегія Беньямін Нетаньягу ХАМАС Боррель

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