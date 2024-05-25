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Глава Мінкульту: Даємо РПЦ в Україні місяць часу, аби вони виїхали з Нижньої лаври

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Глава Мінкульту: Даємо РПЦ в Україні місяць часу, аби вони виїхали з Нижньої лаври
Якщо РПЦ не залишить Нижню Лавру протягом місяця, питання вирішуватиметься в силовий спосіб
фото з відкритих джерел

Карандєєв: «На жаль, процес передачі Лаври не настільки швидкий, як би ми хотіли»

Російська православна церква в Україні має місяць на те, щоби виїхати з Нижньої Лаври, після чого питання вирішуватиметься в силовий спосіб. Про це виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Я, звичайно, за діалог, але треба бути наполегливим. Ну, місяць часу їм даємо. Це я про Нижню лавру. Після цього питання буде вирішуватися в силовий спосіб. Це не значить, що треба казати: завтра тут вас не має бути. Адже більшість монахів насправді орієнтовані на віру, а не на «русскій мір», на відміну від церковних керівників, які були носіями наративів РПЦ», – прокоментував він рішення суду, яке РПЦ в Україні виконувати не поспішає.

Карандєєв додав, що процес передачі Лаври не настільки швидкий, як того б хотілося, йдуть постійні суди. За його словами, на них приходять залучені монастирем люди, які є носіями цінностей «русского міра».

«Триває ще передача майна, нерухомості. Рухомого майна майже не було. Рухоме було у Свято-Успенському соборі, Троїцькій надбрамній церкві. Його вже передали, все нормально з ним. А щодо нерухомого майна, об'єктів нерухомості, це 74 споруди, процес триває», – розповів в.о. міністра про аудит майна, яким РПЦ користувалася у Києво-Печерській лаврі.

Карандєєв зауважив, що кілька об’єктів були перебудовані, їхній вигляд спотворено. Окрім того, історичний контекст псують нові об'єкти, які було зведено без дозволу.

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату зобов’язана повернути заповіднику Києво-Печерській лаврі майно Нижньої лаври. Таке рішення ухвалив суд. «Суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври. Такий позов був від МКІП та заповідника «Києво-Печерської лавра», – йдеться в повідомленні.

Раніше Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра».

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді.

Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

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Теги: церква РПЦ православна церква майно аудит лавра Ростислав Карандєєв Міністерство культури

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