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Росіяни атакували Харків «оновленим» КАбом: наслідки удару

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни атакували Харків «оновленим» КАбом: наслідки удару
Зазнали пошкоджень щонайменше пʼять приватних домоволодінь
фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано пʼятьох людей

Ворог 18 травня вчергове атакував Харків. Близько 15:15 російська армія завдала авіаудар по приватному житловому сектору у Шевченківському районі міста. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано пʼятьох людей, серед них 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Зазнали пошкоджень щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.

Росіяни атакували Харків «оновленим» КАбом: наслідки удару фото 1

Попередньо, війська РФ вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Це так званий оновлений КАб.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росіяни атакували Харків «оновленим» КАбом: наслідки удару фото 2

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці ворожого удару з боку ЗС РФ.

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Нагадаємо, у Харкові у суботу, 18 травня, пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов повідомив про «приліт» по житловому сектору.

Нагадаємо, що 17 травня о 21:08 в Харкові прогриміли вибухи.

До слова, Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. 

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. Із початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять – 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено вісім бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.

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Теги: Харків армія прокурор розслідування авіаудар стрес

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