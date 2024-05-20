Нетаньягу відреагував на запит про свій арешт

Прем'єр заявив, що «абсурдний і фальшивий» ордер головного прокурора МКС спрямований проти всієї держави Ізраїль

Рішення прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

«Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу. Це кине вічну ганьбу на міжнародний суд», – сказав Нетаньягу.

Як пише Times of Israel, прем'єр заявив, що «абсурдний і фальшивий» ордер головного прокурора МКС спрямований проти всієї держави Ізраїль.

«Це спрямовано проти солдатів ЦАХАЛу, які з неперевершеним героїзмом борються проти підлих вбивць ХАМАС. З яким нахабством ви смієте порівнювати монстрів ХАМАС із солдатами ЦАХАЛу, найморальнішої армії у світі? З якою зухвалістю ви порівнюєте ХАМАС, який вбивав, палив, різав, ґвалтував і викрадав наших братів і сестер, і солдатів ЦАХАЛу, які ведуть справедливу війну, яка не має собі рівних, з неперевершеною мораллю?», – заявив Нетаньягу.

Прем'єр Ізраїлю сказав, що «з огидою» відкидає заяву головного прокурора МКС Каріма Хана, називаючи її «повним спотворенням реальності». За його словами, це є прикладом «нового антисемітизму», який перемістився з університетських кампусів до Гааги.

Нетаньягу пообіцяв, що «спроба МКС зв'язати руки Ізраїлю провалиться», і що Ізраїль повалить ХАМАС та досягне «повної перемоги».

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.