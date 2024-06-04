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Суд передав київський «Гулівер» в управління АРМА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд передав київський «Гулівер» в управління АРМА
АРМА має здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами
фото з відкритих джерел

Майно передається виключно в управління, а не для реалізації

Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомила пресслужба суду.

Відповідне клопотання ініціював Офіс генерального прокурора.

«Відповідне клопотання Офісу генерального прокурора задоволено слідчим суддею, при цьому питання щодо передачі згаданого майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося. Водночас прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині розв'язання питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався», – йдеться в повідомленні.

Повний текст ухвали буде оголошено 7 червня 2024 року. При цьому АРМА має здійснювати періодичні перевірки (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. 

За словами суду, предметом досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні є, серед іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Як повідомлялося, Офіс генпрокурора ініціював передачу київського торговельно-офісного центру «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідство підозрює у справі гендиректорку ТОВ «Три О» Ірину Круппі. 9 квітня Київський апеляційний суд наклав арешт на майно цієї фірми, зокрема й на ТРЦ «Гулівер» у Києві загальною площею 151,8 тис. кв. м.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція «Гуліверу» уклала низку договорів із підконтрольними товариствами. За даними БЕБ, у відомостях йшлося про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

Нещодавно журналісти «Схем» опублікували розслідування про те, як структури Поліщука протягом усього 2022 року не повертали борги держбанкам України, посилаючись на фінансові труднощі. У той же період компанії бізнесмена скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, зокрема, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон. Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження.

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Теги: Київ суд бізнес АРМА столиця

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