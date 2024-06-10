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Суд може зупинити провадження щодо екснардепа Сольвара: яка причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд може зупинити провадження щодо екснардепа Сольвара: яка причина
Колишній нардеп Сольвар мобілізувався до ЗСУ
фото з відкритих джерел

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд клопотання до 26 червня

Колишній народний депутат Руслан Сольвар мобілізувався до лав Сил оборони. Через це суд розглядатиме клопотання про зупинення судового провадження проти нього у справі щодо незаконного отримання понад 360 тис. грн. Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

Організація наголошує, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд клопотання до 26 червня. Це потрібно для того, аби розглянути деталі щодо мобілізації Сольвара до українського війська. Сам нардеп заявляв, що йому вручили повістку на виході з лікарні.

Як зазначає Transparency International, колишній народний депутат Сольвар є лейтенантом у запасі, тож після вручення повістки його одразу відправили на фронт. До оголошення вироку Сольвару залишалося лише останнє слово обвинуваченого, а попередні засідання у його справі відкладали через хворобу та його вкрай важкий стан здоров’я.

Зокрема, громадська організація «Автомайдан» пише, що до 18 травня Сольвар не міг служити за станом здоров'я, але нібито після зміни законодавства та скасування статусу «обмежено придатного» йому вручили повістку і змогли мобілізувати. При цьому захисник екснардепа зауважив, що службу Сольвар проходить на посаді начальника інженерної служби Сил підтримки.

«Захист просив зупинити судовий розгляд на час мобілізації. Судді ж вирішили відкласти розгляд цього питання, щоб звернутися до Державної спецслужби транспорту та Броварського РТЦК та зʼясувати, чи проходить обвинувачений службу саме «за призовом під час мобілізації» та чи не підписував він контракт. Суд також хоче дізнатися вид та підстави проходження служби Сольваром, чи має він можливість брати участь у судових розглядах особисто або по відеозв'язку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради. Його ім'я неодноразово фігурувало в скандальних публікаціях різних видань.

Раніше Руслан Сольвар був депутатом Верховної Ради сьмого та восьмого скликань (з 2012 по 2019 роки). У листопаді 2014 року він отримав у користування номер у готелі «Київ» коштом державного бюджету у зв'язку з тим, що не мав власного житла у столиці.

У березні 2017 року Сольвар отримав у спадщину квартиру в Києві, але  не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної ради та продовжив отримувати виплати з держбюджету.

У 2021 році ВАКС визнав депутата невинуватим у зловживанні владою. Однак у вересні 2022 році Апеляційна палата ВАКС визнала його винним, але не у зловживанні владою, а у зловживанні службовим становищем. Йому присудили три роки тюремного ув'язнення. Однак у грудні 2023 року Верховний Суд скасував тюремний вирок щодо Сольвара і відправив справу на новий розгляд в апеляцію ВАКС.

У квітні 2024 року суд відпустив колишнього депутата під особисте зобов’язання, а попереднє судове засідання перенесли через його госпіталізацію.

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Теги: Вищий антикорупційний суд депутат ЗСУ мобілізація повістка

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