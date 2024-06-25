Вищий антикорупційний суд заочно судитиме Гладковського-старшого

Олег Гладковський обвинувачується в завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн грн

Вищий антикорупційний суд буде заочно судити колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського за зловживання на 17,44 млн грн. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правоохоронці не називають ім’я та прізвище посадовця, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Олега Гладковського.

«25 червня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, які обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн грн. Так, у судовому засіданні колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

У лютому і березні 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схем в оборонній сфері. Він відразу був звільнений з РНБО, були проведені обшуки, слідство анонсувало допити на поліграфах. Ближче до виборів президента прокотилися акції протесту з вимогою кримінальної відповідальності для Гладковського.

Раніше стало відомо, що бізнес-партнер експрезидента Петра Порошенка і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у період його правління Олег Гладковський після початку повномасштабної війни вільно виїжджав за межі України. У цьому йому допомагало розпорядження про дозвіл на виїзд за межі України від 30 травня 2022 року, видане тодішнім начальником Херсонської обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою, пише «Главком».

У документі за підписом Лагути (помер у вересні 2023 року від отруєння ліками – «Главком») було вказано лише одне прізвище – Олег Гладковський. Дозвіл діяв до 30 червня, також ексначальник ОВА розпорядився внести відомості про виїзд Гладковського до системи «Шлях».

До слова, Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.